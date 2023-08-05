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        Alanya'da yumruklu, sopalı kavga kamerada (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 16:53
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        Alanya'da yumruklu, sopalı kavga kamerada (2)- Yeniden
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        ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada gurbetçi tatilciye 6 kişi sopalarla saldırdı. Polisin müdahale ettiği olayla ilgili dövülen gurbetçi ve gezi teknesinde çalışan 6 kişi, götürüldükleri polis merkezinde birbirinden şikayetçi olmadı. Yumruklusopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece saatlerinde Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde meydana geldi. Almanya'dan tatile gelen ve ismi öğrenilemeyen gurbetçi, teknelerin önünden geçtiği sırada, 'hanutçu' diye tabir edilen tekne çalışanları, günübirlik gezi satmak istedi. Bunu reddeden tatilci ile tekne çalışanları arasında küfürleşme yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine gurbetçiye; gezi teknesi çalışanı 6 kişi sopalarla saldırdı. Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüyü çeken kadının, "Yapmayın kaç kişi saldırıyorsunuz. Yapma, yapma. Yazık değil mi adama. Polisi arayın" sözleri kayıtlara yansıdı. Çevredekilerin kavgayı ayırması ve polisin olay yerine gelmesi üzerine gurbetçinin yanına giden kadının, "Videoya çektim, sen bu videoyu polise ver" dediği duyuldu.

        SAVCI, TEKNE ÇALIŞANI 2 KİŞİNİN TEKRAR GÖZALTINA ALINMASINI İSTEDİ

        Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Dövülen gurbetçi ve gezi teknesinde çalışan 6 kişi, götürüldükleri polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadı ve serbest bırakıldı. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkezer, "Kavga olayıyla ilgili dün gece gözaltı işlemi yapıldı. İki taraf da şikayetçi olmadı ve serbest bırakıldılar. Yine de savcılık bugün 2 kişiyi mevcutlu talep etti" dedi.

        Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılığın, kavgaya karışan tekne çalışanı 2 kişinin tekrar gözaltına alınmasını istediği öğrenildi.

        'YAPANLAR TEKNECİLERİN YÜZ KARASI'

        Alanyalı iş insanı ve gezi teknesi sahibi Hasan Çavuşoğlu, yaşanan sopalı ve yumruklu kavgaya tepki gösterdi. "Bu kadar işlek yerde iskelenin hemen yanında polis karakolu var" diyen Çavuşoğlu, "Bunu yapan Alanya'da teknecilerin yüz karası olan kişileri iskeleye ömür boyu sokmayacaksın. Servetimizi yatırarak bu işten para kazanmaya çalışıyoruz. Herkes mesleğini yapacak, kendini bilmezler bizlerin yatırımlarının altına bomba koyamaz. Yapılacak tek şey var, o teknenin ruhsatını iptal edeceksin" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya ALANYA

        2023-08-05 16:52:48

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