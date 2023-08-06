Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'ya gelen ABD'li şarkıcı LP'den 'Love you Turkey' paylaşımı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'ya gelen ABD'li şarkıcı LP'den 'Love you Turkey' paylaşımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ABD'li pop/rock şarkıcısı LP (Laura Pergolizzi), konser için Antalya'ya geldi. Belek'te bu gece konsere çıkmaya hazırlanan LP, sosyal medya hesabından 'Love you Turkey' paylaşımı yaptı.

        LP, bu gece beş yıldızlı bir otelde konser verecek. 'Lost on You', 'Girls Go Wild' ve 'Into the Wild' gibi hit şarkılarıyla dünya çapında büyük başarı elde eden İtalya kökenli ABD'li şarkıcı LP, Antalya'da hayranlarıyla buluşacak. LP, Antalya'da olduğunu, sosyal medya hesabından duyurdu. Konakladığı otelde denize karşı çektiği videoyu paylaşan LP, "Love you Turkey. See you tonigt: Seni seviyorum Türkiye. Bu akşam görüşürüz" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Aslı DURAN

        2023-08-06 15:23:27

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı
        Antalya'da sıcak hava ve nem oranı yüksekliği nedeniyle caddeler boş kaldı
        Antalya nem bulutları altında
        Antalya nem bulutları altında
        Sıcaktan etkilenen yaban tavşanının imdadına milli parklar görevlileri yeti...
        Sıcaktan etkilenen yaban tavşanının imdadına milli parklar görevlileri yeti...
        Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Pencerede bıçakla polise direndi, müdahale sonrası düşüp yaralandı
        Pencerede bıçakla polise direndi, müdahale sonrası düşüp yaralandı
        Antalyaspor, Gerrit Holtmann'ı kiralık olarak transfer etti
        Antalyaspor, Gerrit Holtmann'ı kiralık olarak transfer etti