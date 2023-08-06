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        Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası 

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 16:48
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        Alanya'daki sopalı kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası 
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        Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 gün önce gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada tur teknesi  sahibi ve çalışanlarından oluşan grup  gurbetçi tatilci C.A.'ya sopalarla saldırdı. Yumruklusopalı kavgaya ilişkin bugün açıklama yapan tekneciler, C.A.'nın misafirlerine sarkıntılık ederek, ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti.

        Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde 3 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Almanya'dan tatile gelen  gurbetçi 27 yaşındaki C.A., teknelerin önünden geçtiği sırada, iddiaya göre 'hanutçu' diye tabir edilen tekne çalışanları, günübirlik gezi satmak istedi. Bunu reddeden tatilci ile tekne çalışanları arasında küfürleşme yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine gurbetçiye; gezi teknesi çalışanı ve sahibi 6 kişi sopalarla saldırdı. Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Dövülen gurbetçi ve gezi teknesinde çalışan 6 kişi, götürüldükleri polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadı ve serbest bırakıldı. Kavga görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın ardından bugün kavgaya karışan tur teknecileri basın açıklaması yaptı.  

        'KARŞI TARAF 6 KİŞİ'

        Kavgaya karışanlardan ve olayın yaşandığı 'Larsens' teknesinin sahibi Emrah Erkek, o geceyi gazetecilere anlattı. Görüntülerde sadece 1 kişinin göründüğünü, aslında karşı taraftan olaya karışan 6 kişi olduğunu iddia eden Emrah Erkek, "3 Ağustos Perşembe günü teknemize gelen 34 vatandaş vardı. Kapımızda bir bayan arkadaşımız vardı. 56 kişilik grup gelerek biraz Almanca konuşup, kendisine ahlaksız tekliflerde bulunmuş. Bizim kaptanımız, o da Almanca bildiği için anlamış. Değişik, ağır ithamda bulunmuşlar. Kaptanımız yeni ameliyat olmuştu, alçıdaydı ayağı ve bunu görmelerine rağmen saldırmaya çalıştılar. Görüntülerde 1 kişi çıkıyor fakat olay tamamen farklı" dedi.  

        'BANA UYGUNSUZ TEKLİFTE BULUNDU'

        Almanya'dan tatil için arkadaşlarının yanına gelen ve kendisine sarkıntılık edildiğini iddia eden Alman Taisia Surles, "O akşam tekneye yakınlarımın yanına geldim. Onlar lavaboya gittiğinde ben oturuyordum. Onlar kendi aralarında konuştu. Konuştukları şeyleri duydum. Ben sadece güldüm konuşmalarına. Sonra 'Ne konuştuğumuzu anladın mı' diye sordular, ben de 'Evet Almanca biliyorum' cevabını verdim. Daha sonra 'Bizimle gelir misin' diye sordular. Ben de 'Hayır' cevabını verdim. Sonra 'Gerçeği bilmek ister misin' diye sordu. 'Ben Arap Yarımadası'ndan geliyorum' diyerek bana uygunsuz teklifte bulundu. Daha sonra arkadaşlarım geldi. Gitmelerini söyledik. Tartışma çıktı. Diğer bottan da ayırmak için geldiler. Ben de araya girdim. Daha sonra taciz ettiklerini herkes anlayınca saldırdılar. Olay günü iki taraf birbirinden şikayetçi olmadığı için ben de olmadım fakat polis isterse ifade verebilirim" diye konuştu. 

        'TÜRK DEĞİL LÜBNANLI' İDDİASI

        Alanya Yatçılar Kooperatifi Basın Sözcüsü Ahmet Vural ise şöyle dedi:

        "O kadına yapılan hal, hareket ve konuşmaları burada söyleyemiyorum, çünkü terbiyem müsaade etmiyor. Tekneciler olarak da şiddete kesinlikle karşıyız. Hiç kimse kavga istemez bu iskelede. Çünkü burada herkesin derdi para kazanmak, evine ekmek götürmek, ülke ekonomisine döviz kazandırmak. Bir kere dayak yiyen kişi Türk değil, Türk olmasa da aynı hareketler yapılmaz, lütfen yanlış yerlere çekmeyelim. Basında diyorlar ki 'Kahraman gurbetçilerimiz' yahu adam Lübnanlı. 69 tekneye günde en az 1015 Arap gidiyor. Butikçilere sorun, otelcilere sorun, bütün esnaf kardeşlerimize sorun. Bunların yüzde 80'i sorunlu zaten. Çok üzgünüz, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." 

        Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı fakat savcılığın soruşturma başlattığı öğrenilen olayda teknecilerin, Lübnanlı olduğunu öne sürdüğü C.A.'nın Mardin nüfusuna kayıtlı gurbetçi ve lisanslı boksör olduğu, olay sonrası Almanya'ya döndüğü öğrenildi. Diğer yandan savcılığın, kavgaya karışan tekne çalışanı 2 kişiyi yeniden ifadelerinin alınmasının ardından bıraktığı belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

        2023-08-06 16:47:10

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