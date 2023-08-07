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        Antalya'da konser veren ABD'li şarkıcı LP: Türk müziği ve kültürüne ilgim hiç azalmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:03
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        Antalya'da konser veren ABD'li şarkıcı LP: Türk müziği ve kültürüne ilgim hiç azalmadı
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        Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ABD'li pop/rock şarkıcısı LP (Laura Pergolizzi), Belek'te hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. LP, "Antalya'da olmak; benim için büyük bir onur. Türk müziği ve kültürüne ilgim hiç azalmadı" dedi.

        'Lost on You', 'Girls Go Wild' ve 'Into the Wild' gibi hit şarkılarıyla dünya çapında büyük başarı elde eden İtalya kökenli ABD'li şarkıcı LP, Antalya Belek'teki beş yıldızlı otelde hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi sosyal medya hesabından 'Love You Turkey' paylaşımı yaparak Antalya'ya sevgilisini dile getiren LP, özellikle Türk mezelerini beğendiğini söyledi. LP hayranları, konser öncesi girişte uzun kuyruk oluşturdu. Bilet kontrollerinin ardından LP hayranları, konser alanına alındı. Hıncahınç dolu konser alanında LP, sahnede hit şarkılarını seslendirdi. Popüler şarkılarını seslendiren LP'ye, hayranları eşlik etti. Sahneden ayrılmadan önce hayranlarına teşekkür eden LP, "Antalya'da olmak; benim için büyük bir onur. Türk müziği ve kültürüne ilgim hiç azalmadı. Sizlerle bu özel geceyi paylaşmak; benim için unutulmaz bir deneyim oldu" dedi. Konser sonrasında sahneden inen LP, hayranlarına imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Aslı DURAN

        2023-08-07 12:02:19

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