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        Alanya'daki sopalı kavganın ardından iki teknenin faaliyetleri 30 gün durduruldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:25
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        Alanya'daki sopalı kavganın ardından iki teknenin faaliyetleri 30 gün durduruldu (2)
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        İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

        Antalya'nın Alanya ilçesinde gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan grubun, gurbetçi tatilci C.A.'ya sopalarla saldırdığı olayın ardından, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişinin ifadeleri doğrultusunda, 1 kişi daha gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan 2 şüpheli, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Saray Şehit İbrahim Halil Aksoy Polis Merkezi'ndeki ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

        2023-08-07 17:24:16

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