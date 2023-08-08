Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girecek gök taşları, ateş topları gibi görünecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saniyede 59 kilometre hızla atmosfere girecek gök taşları, ateş topları gibi görünecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)HALK arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen, yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak ve saatte 60100 adet arasında görülebilecek. Dünya atmosferine giriş hızları saniyede 59 kilometreyi bulacak meteorlar, ateş toplarını andıran görüntü verecek.

        TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanması ile oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru. Perseid'in en yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak.

        GÖK TAŞLARI TARİHÇELENDİRİLDİ

        TUG'un 2022 Gök Olayları Yıllığı'nı hazırlayan Prof. Dr. Faruk Soydugan ve Başuzman Dr. Tuncay Özışık, bu yılki sayıya özel, meteorları ilk kez tarihçelendirdi. Yıllıkta Perseid gök taşı yağmuru şöyle anlatıldı:

        "Perseid yağmuru kuzey kürede gözlenen en yoğun ve etkileyici doğal ışık gösterilerinden biridir. Meteor yağmuru, çekirdeği 26 kilometre çapa sahip 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan çok sayıda irili ufaklı kayaç ve toz parçasının Yer'in çekim etkisiyle atmosfere girmesi sonucu meydana geliyor. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz'da başlayan ve 1 Eylül'e kadar gözlenebilecek meteorların gökyüzündeki çıkış noktası Perse (Kahraman) Takımyıldızı bölgesine düşüyor. Çıkış noktası koordinatları sağ açıklık eşittir 48 derece ve dik açıklık eşittir artı 58 derece."

        O GECE AY IŞIĞI OLMAYACAK

        Meteor yağmurunun en yoğun olacağı ve saatte 60-100 arası ışık izinin gözlenebileceği tarihin 12-13 Ağustos gecesi olacağı kaydedilen yıllıkta, şöyle denildi:

        "Bu tarihte Ay'ın Türkiye saati ile yaklaşık 03.00'te doğması ve sadece yüzde 10'luk bölümünün aydınlık görünecek olması, etkileyici bir yağmur izleme olasılığını artırıyor. Perseidler, parlaklıkları eksi 3 kadire ulaşan ve ateş topları olarak da adlandırılan daha büyük ışık izleri de oluşturabiliyor. Bu yağmurda meteorların Yer atmosferine giriş hızları saniyede yaklaşık 59 kilometre civarında olacak. Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te, yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacaktır."

        MERAKLILAR YÜKSEK DAĞLARA ÇIKIYOR

        Perseid gök taşı yağmurunu izlemek için birçok meraklı da bu dönemde şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı. Antalya'da doğa yürüyüş grubu Patika, 5 Ağustos Cumartesi 21.00'den 03.00'e kadar Orta Beydağları kuşağında, 1600-1700 rakımda hem gece yürüyüşü yaptı hem de Perseid meteorlarını gözlemledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

        2023-08-08 09:14:50

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        Bursa'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
        Bursa'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Florent Hadergjonaj ve Eren Altıntaş'ı transfer etti
        Alanyaspor, Florent Hadergjonaj ve Eren Altıntaş'ı transfer etti
        Alanya'daki sopalı kavganın ardından iki teknenin faaliyetleri 30 gün durdu...
        Alanya'daki sopalı kavganın ardından iki teknenin faaliyetleri 30 gün durdu...
        Konyaaltı Sahili'nde gürültü ve çevre kirliliğine karşı iş birliği çağrısı...
        Konyaaltı Sahili'nde gürültü ve çevre kirliliğine karşı iş birliği çağrısı...
        Kaş Yat Limanı'na AVM ve otel projesi reddedildi
        Kaş Yat Limanı'na AVM ve otel projesi reddedildi
        Antalya'da sosyal medyaya yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin 1 kişi tutu...
        Antalya'da sosyal medyaya yansıyan uygunsuz görüntülere ilişkin 1 kişi tutu...
        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Barak Kilimi dokuyan kadınları ziyaret...
        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Barak Kilimi dokuyan kadınları ziyaret...