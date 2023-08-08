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        Alanya'daki sopalı kavganın ardından iki tekne mühürlendi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:18
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        Alanya'daki sopalı kavganın ardından iki tekne mühürlendi
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        ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tur teknesi sahibi ve çalışanlarından oluşan grubun gurbetçi tatilci C.A.'ya sopalarla saldırmasının ardından, olaya karışanlara ait iki tur teknesi kaymakamlık oluru ile Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mühürlenerek, 30 gün ticaretten menedildi.

        Alanya'da gezi teknelerinin bulunduğu İskele Caddesi'nde 3 Ağustos akşam saatlerinde meydana gelen olayda, gezi teknesi çalışanı ve sahibi 6 kişi, Almanya'dan tatile gelen gurbetçi, 27 yaşındaki C.A.'ya sopalarla saldırdı. Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Başından yaralanan gurbetçi ile hafif yaralı 2 tekne çalışanı, hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. 

        30 GÜN TİCARETTEN MEN EDİLDİLER

        Olayla ilgisi bulunanlara ait olduğu tespit edilen iki tur teknesi ise Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Yapılan tebligatın ardından, dün akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirilerek, her iki tur teknesi 30 gün boyunca ticaretten menedildi.

        '7/24 DENETİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ'

        Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Birkaç gün önce bu bölgede tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Neticesinde Kaymakamlık makamının oluruyla olaya karışan her iki tekne de 30'ar gün, ticari faaliyetten menedildi. Mühürleme işlemlerini gerçekleştirdik. Zabıta olarak 7/24 biz bu bölgede denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Çığırtkanlık, yaka kartı, tişört ve genel düzen konusunda sürekli denetimlerimiz var daha da sıklaştırdık. Asayişe müessir bir olay, bu kavga olayı. Burada yetki tamamen emniyette. Emniyet de gereğini yapmıştır. Şahısları gözaltına alarak gerekli adli işlemleri başlatmışlardır. Temennimiz bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması" dedi.

        Ayrıca, bahse konu teknelerin çalışma ile ilgili ruhsatlarının iptali konusunun perşembe günü gerçekleşecek Alanya Belediyesi encümen toplantısında görüşüleceği açıklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA

        2023-08-08 11:17:48

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