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        Antalya'da denize sıfır karavanlar tahliye edildi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:31
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        Antalya'da denize sıfır karavanlar tahliye edildi
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        Adem AKALANAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize sıfır park halindeki karavanlar, belediyenin verdiği 5 günlük sürenin sona ermesi ile tahliye edildi.

        Konyaaltı'nda mahallelinin şikayetçi olduğu, yol kenarı ile denize sıfır konuma park edilen 80 karavan için Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 Ağustos'ta karavan sahiplerine karavanların kaldırılması için tebligat gönderdi. 5 günlük sürenin ardından Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile trafik ve çevik kuvvet polisleri, bu sabah sahile geldi. Ekipler, karavan sahiplerine bulundukları yerden ayrılmaları gerektiğini belirtirken, sahipleri olmayan karavanlar çekici ile kaldırıldı. Tahliye edilen karavancılar ise Arapsuyu Mahallesi'deki karavan parka yönlendirildi.

        'MUHTEMELEN DAVALIK OLACAĞIZ'

        Karavanını sahile park edenlerden Murat Akar, "Belediyenin yasal olmayan bir işlem yaptığını biliyoruz. Bununla ilgili belgeler bizde var ama muhtemelen davalık olacağız. Bize yer gösterilmiyor. Herhangi bir alan gösterilmiyor. Bizi buradan yasal olmayan bir şekilde yollamaya çalışıyorlar. Ceza yazılacağı söyleniyor ama ödemeyi düşünmüyorum. Kabul etmiyorum" dedi. 'HİÇBİR ZAMAN İŞGALCİ OLMADIK'

        Kendilerine işgalci denildiğini, buna katılmadığını dile getiren Hüseyin Fehmi Kaba ise "Burada kalanların hiçbiri işgalci değil. Buradan çıkarılma sebebimiz; aşağıda yapılan kafeteryanın park yerinin olmaması ve buranın park yerine çevrilmesi. Arkadaşlarımızın yaptığı araştırmaya göre, burasının 18 hisseli vasıfsız tarla olduğu yönünde. Hiçbir zaman işgalci olmadık. Boynumuz devlete her zaman kıldan incedir. Gerçekten çıkmamız gerekiyorsa, burası bizim tapulu malımız değil; gerekirse çıkarız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALANAlparslan ÇINAR

        2023-08-08 11:30:40

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