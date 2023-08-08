Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Assombalonga 1+1 yıllığına Antalyaspor'da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Assombalonga 1+1 yıllığına Antalyaspor'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Championship takımlarından Watford'ta oynayan Demokratik Kongolu forvet oyuncu Britt Curtis Assombalonga ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli forvet oyuncu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlenirken, törene Asbaşkan Aytaç Altay katıldı.

        AYTAÇ ALTAY: ISRARLA İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU

        Assombalonga'nın bu sezonki 6'ncı transferleri olduğunu kaydeden Asbaşkan Altay, "Daha önce İngiltere'de uzun yıllar forma giydi. Daha sonra Adana Demirspor'a geldi ve sonra yine İngiltere'ye döndü. Teknik ekibin ısrarla istediği bir oyuncuydu. Hem kendisine hem de Antalyaspor'a hayırlı olsun" dedi.

        Stoper ve orta sahaya bir transfer daha yapacaklarını dile getiren Altay,  "Assombalonga'nın ardından stoper ve orta sahaya da transfer yapacağız. Sonrasında transfer sezonunu kapatmayı düşünüyoruz. Bu sezon her mevkiye 2 oyuncu olacak şekilde planlama yaptık" diye konuştu.

        "SİNAN GÜMÜŞ BİRKAÇ TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR"

        Kendisine takım bulması istenen Sinan Gümüş'ün birkaç takımla görüştüğünü söyleyen Aytaç Altay, "Sinan Gümüş, Antalyaspor'un futbolcusu, 1 yıllık daha sözleşmesi var. Takımdan ayrılması için görüştük. Menajeriyle birlikte birkaç takımla görüşüyor" dedi. 

        ASSOMBALONGA: HAYAT FARKLI YERLERE GÖTÜREBİLİYOR

        Antalyaspor'da olduğu için mutlu olduğunu belirten Britt Curtis Assombalonga ise "Tanrıya şükürler olsun bu transfer gerçekleşti. Bu sezon takımın her bir parçasıyla savaşacağız. Başarılı olmak için her şeyi yapacağım" dedi.

        2 sene önce Antalyaspor'a transferinin olmamasıyla ilgili soruya Assombalonga, "Hayatta her zaman durumlar değişebiliyor. Hayat farklı yerlere götürebiliyor. Farklı kararlar verebiliyorsunuz. Şu an 2023'teyiz ve buradayım" diye konuştu.

        İngiltere Championship takımlarından Coventry'e transfer olan Haji Wright ile ilgili gelen soru üzerine Britt Curtis Assombalonga, "Orası zor bir lig. Forvet oyuncuları için kolay olmamıştır. Ona iyi şanslar diliyorum. İyi bir oyuncu. Ne kadar zor olsa da üstesinden gelecektir" dedi. Assombalango, Antalya'nın sevdiği bir şehir olduğunu da sözlerine ekledi.

        İmza töreninin ardından Assombalonga, Antalyaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi. (DHA)

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Assombalonga detay

        Asbaşkan Aytaç Altay detay

        Asbaşkan Aytaç Altay konuşma

        Britt Curtis Assombalonga konuşma

        Genel detaylar

        DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-08-08 14:02:28

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, forvet oyuncusu Britt Assombalonga ile sözleşme imzaladı:
        Antalyaspor, forvet oyuncusu Britt Assombalonga ile sözleşme imzaladı:
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı
        Rektör Özkan: Rahim nakliyle üremede çığır açtık, Nobellik bir iş aslında
        Rektör Özkan: Rahim nakliyle üremede çığır açtık, Nobellik bir iş aslında
        Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hed...
        Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hed...
        Antalya'nın kültürel zenginliği "Barak kilimi" turizmle buluşacak
        Antalya'nın kültürel zenginliği "Barak kilimi" turizmle buluşacak
        Antalyalı girişimci balıkçılardan aldığı kerevitleri 15 ülkeye ihraç ediyor
        Antalyalı girişimci balıkçılardan aldığı kerevitleri 15 ülkeye ihraç ediyor