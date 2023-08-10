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        Antalyaspor, sezonu Trabzonspor deplasmanında açıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:03
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        Antalyaspor, sezonu Trabzonspor deplasmanında açıyor
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        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar zorlu maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

        Antalyaspor, Süper Lig'in açılış maçında yarın saat 21.00'de deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Antalyaspor, zorlu maçın hazırlıklarını bugün Futbol Sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra, saat 18.00'de özel uçakla mücadelenin oynanacağı Trabzonspor'a hareket edecek.

        SEZONA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

        Sezon öncesi hazırlıklarını 3 kamp etabıyla sona erdiren ve Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, antrenmanlarda Trabzonspor maçının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenmanlarda oyuncularına sezona iyi başlamanın önemini anlatan Şahin, oyuncularından Trabzonspor'a karşı güzel oyunla galibiyet istediğini vurguladı.

        6 YENİ TRANSFERİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

        Transfer döneminde kadroya dahil edilen Erdoğan Yeşilyurt, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga, Jakub Kaluzinski, Adam Buksa ve Geritt Holtmann'ın Trabzonspor maç kadrosunda olması, oyuncuların futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olmaları bekleniyor. Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında cuma günü saat 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

        DEPLASMANDA SADECE 2 GALİBİYET

        Antalyaspor, Trabzonspor ile bugüne kadar 75 kez karşılaştı. Antalyaspor, bu maçlarda 15 galibiyet, 17 beraberlik ve 43 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Deplasmanda oynanan 35 maçta kırmızı beyazlılar sadece 2 kez galip gelirken, 8 beraberlik ve 26 yenilgi elde etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-08-10 11:02:13

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