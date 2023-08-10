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        Şarkıcı Tan, Burdur'da trafik kazasında yaralandı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:28
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        Şarkıcı Tan, Burdur'da trafik kazasında yaralandı (3)
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        TAN'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

        Tan Taşçı'nın yapım şirketi TCTVL Yapım, şarkıcının trafik kazası sonrasındaki sağlık durumuna ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Sanatçımız Tan Taşçı, ekip arkadaşlarımız Ecmel Kayahan ve Emre Şen'in sağlık durumları iyidir. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" denildi. Şarkıcı Tan da aynı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Kaza sırasında sağ kolu incinen ve otelde dinlenen şarkıcının bugün saat 21.00'de Antalya'daki açık hava konserine çıkacağı açıklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

        2023-08-10 13:27:04

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