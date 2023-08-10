Tabancayla eşini öldürüp, intihar etti

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde Ercan Bayat (50), evlerinin bahçesinde eşi Elif Bayat'ı (48) tabancayla başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, Yeni Mahalle 4037 Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Beton firmasında çalışan Ercan Bayat işe gitmeyince mesai arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşmaya çalıştı. Bayat telefonu açmayınca arkadaşları, bu kez de komşularını arayıp evde olup olmadığını sordu. Eve giden komşular, Ercan Bayat ile eşi Elif Bayat'ı bahçede hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bayat çiftinin öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Serik Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. İlk incelemede, Ercan Bayat'ın bahçedeki yemek masasında karşılıklı oturdukları sırada eşi Elif Bayat'ın başına tabancayla ateş ettiği, ardından da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Ercan Bayat'ın annesi, babası ve kardeşleri ile oğlunun, Isparta'ya gezmeye gittikleri için olay sırasında evde olmadıkları belirtildi. Yakın komşuları, aralarında hiçbir sorun bulunmadığını bildikleri Bayat çiftinin, şimdiye kadar kavgalarına da şahit olmadıklarını kaydetti. Elif Bayat'ın Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-08-10 15:03:00