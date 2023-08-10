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        Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 17:01
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        Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
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        Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)AKDENİZ'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz-Gazipaşa (Antalya) ilçesi açıklarında saat 16.16'da, 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Gazipaşa'nın 99.07 kilometre açığındaki deprem, 12.44 kilometre derinlikte kaydedildi. Gazipaşa'da hissedilmeyen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar meydana gelmedi. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

        2023-08-10 17:00:00

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