Antalya'da, başıboş 2 köpeğin kediyi boğduğu anlar kamerada

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, başıboş 2 köpek, Çelen ailesinin British Shorthair cinsi kedisi 'Maya'yı boğdu. Bu olayın sitedeki çocukların da başına gelebileceğini söyleyen Caner Çelen, tasmaları ve varsa çipleri üzerinden yapılacak araştırmanın ardından köpeklerin sahibinin bulunması halinde şikayetçi olacaklarını söyledi. Köpeklerin kediye saldırdıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ağustos akşamı, Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Sitede giriş katta oturan Çelen ailesinin British Shorthair cinsi 'Maya' adlı kedisi, evin balkonundan dolaşmaya çıktığında, başıboş bırakılan tasmalı 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, yaklaşık 1 kilometre kovaladığı kediyi boğdu.

Çelen ailesi kedileri eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyip, kedinin köpeklerin saldırısında öldüğünü belirleyen aile, şoke oldu. Tasmalı olmasına rağmen site içerisinde başıboş dolaşan köpekleri kimsenin sahiplenmemesi üzerine aile, belediye ekiplerine haber verdi. Belediye ekipleri, bölgedeki sokak köpeklerini topladı.

'AYNI ŞEYİ ÇOCUKLARA DA YAPABİLİRLER'

Tasmalarından ve varsa çipleri üzerinden yapılacak araştırmayla köpeklerin sahibinin bulunması halinde olayla ilgili şikayetçi olacaklarını söyleyen Caner Çelen, "Sitemizin içerisinde çok başıboş köpek var. Bu konudan site sakinleri çok şikayetçi. Belediye daha önce gelip buradaki köpekleri aldı. Barınağa götürdü. Sitedeki köpek sahibi bazı kişiler gidip köpekleri tekrar getirdi. Bizim British Shorthair cinsi kedimiz evde durur. Apartmanın giriş katında oturduğumuz için bazen balkondan çıkar, evin önünde biraz durduktan sonra tekrar eve girer. Olayın olduğu gün kedimiz birden kayboldu. Gece de eve gelmedi. Aradık ama bulamadık. Sitenin güvenlik kameralarını incelediğimizde 2 köpeğin kedimizi kovalayıp yakaladıktan sonra parçaladığını gördük. Aynı şeyi burada çocuklara da yapabilirler. Geçenlerde bir köpek çocuğumuzu kovaladı, Allah'tan yanındaydık. Biz yanında olmasak, belki onu da parçalayacaktı. Köpeği kovaladık gitti. Köpeğin biri kahverengi renkliydi, boynunda sarı tasma vardı. Sitemizde başıboş geziyor. Belediyeye bilgisini verdik. Köpeği aldılar. Kime kayıtlı ise onu tespit etmeye çalışıyorlar. Sahipliyse neden başıboş geziyor? Sahipsiz ise belediyemiz oradan alıp getiren kişileri tespit edecektir" diye konuştu.

'KEDİ ÖLDÜKTEN SONRA BIRAKIP GİDİYORLAR'

Caner Çelen, 2 yaşındaki kedisinin yavrularının da evde olduğunu, yaklaşık 1 ay önce doğum yaptığını aktararak, "Kedimizi 2 köpek kovalıyor. İleride güvenlik kameraları var. Tam onun önünde kedimizi parçalıyorlar. Kedimiz öldükten sonra da bırakıp gidiyorlar. Ölen kedimizin yavruları, annesini hem emiyor hem de mama yiyordu. Şimdi sadece mama yiyecek. Yavrumuzun bile hala üzerinde tedirginlik var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-08-11 13:14:11