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        Tüfek ateş alınca direksiyon başında omzundan yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:10
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        Tüfek ateş alınca direksiyon başında omzundan yaralandı
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        Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'da Onur Kurt, otomobiliyle seyir halindeyken tutmaya çalıştığı yan koltuktaki tüfeğin ateş alması sonucu omzundan yaralandı. Yaralı halde aracıyla 1 kilometre mesafedeki eczaneye gidip yardım isteyen Kurt, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında, Serik ilçesi Tuzlaburun Caddesi'nde meydana geldi. 07 YPR 74 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Onur Kurt´un tutmaya çalıştığı yan koltuktaki tek kırma av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların bir kısmı Kurt'un sol omzuna isabet etti, bir bölümü de otomobilin sol arka camını parçaladı. Yaralı sürücü, otomobiliyle yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Yaşar Uçar Caddesi'ndeki eczaneye gitti. Araçtan inen Kurt, eczanedekilerden ambulans çağırmalarını istedi. Eczane çalışanlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kurt'u ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

        2023-08-11 14:09:56

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