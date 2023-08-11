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        Duvarlarında çatlaklar oluşan binada oturanlar, belediyeden yardım istedi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:37
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        Duvarlarında çatlaklar oluşan binada oturanlar, belediyeden yardım istedi
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        Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde apartmanda oluşan çatlaklar nedeniyle evlerinde korku içinde oturan bina sakinleri, belediyeye gidip, yardım istedi.

        Serik'in Kökez Mahallesi'nde 9 daireli, 2 katlı, 5 yıllık binada oturan çoğunluğu turizm çalışanı ev sahipleri, yaklaşık 1 yıl önce evlerinde çatlaklar oluştuğunu fark etti. Dairelerin muhtelif yerlerindeki duvarlarda ortaya çıkan çatlaklar, her geçen gün artarak ev sahiplerinin kabusu oldu. Olayın ardından iki daire sahibi, evlerinden taşındı. Yüksek kiralar nedeniyle taşınamayanlar da büyük korku yaşıyor. Müteahhitten şikayetçi olup, seslerini duyurmak isteyen 9 ev sahibi ise bugün Serik Belediyesi'ne gelip, yardım istedi.

        'EVLERİ BOŞALTMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER'

        Binada oturanlar adına konuşan Umut Dalka, "Gerekli kurumlar ile bu durumları konuştuk. Adli süreç devam ediyor. Yetkililerden bizim sorunumuza çare bulunmasını bekliyoruz. Serik Belediyesi ekiplerinin yetkili yapı denetim firması ile görüşüp, onların incelemesine göre çıkacak rapor doğrultusunda işlem yapacağını öğrendik. Bizim tek sıkıntımız; şu anda en azından yaşayacak güvenli bir yere geçebilmek. Bu konuda hane sahipleri olarak yardım bekliyoruz. Mühendisler binada yaşanılamaz koşullar oluştuğu için mühürleyebileceklerini ve en kısa zamanda evleri boşaltmamız gerektiğini söyledi. Verecekleri 35 günlük sürenin ardından da gelip evi mühürleyecekler" dedi.

        'HA DEPREMDE ÖLMÜŞÜM HA BURADA'

        Evlerini krediyle aldıklarını, hala borcu bitmeyen aileler olduğunu anlatan Dalka, "Borcun üzerine borç ekleyip, yaşamaya devam edeceğiz. Ha Manavgat yangınında yanmış ölmüşüm ha 6 Şubat depreminde ölmüşüm ha burada göz göre göre ölmüşüm. Bu evi, 2018 Haziran'da aldım. Aldıktan sonra evdeki parkeler söküldü, duvardaki kablolar yandı, evdeki lambalar patladı, kapıların dengeleri bozuldu. Müteahhit benden kalan borcumu istedi ben de meydana gelen hasarları gidermelerini istedim. Ustalar gelip, evde görsel bir güzelleştirme yaptı. Ama sorunlar çözülmedi" diye konuştu.

        'ÇOLUK ÇOCUK ÖLMEDEN ÖNLEM ALINSIN'

        Binada zeminden kaynaklı çökme olduğunun düşünüldüğünü aktaran Dalka, "Apartmandan 2 komşumuz taşındı. Diğerleri de şu yokluk ve çaresizlikte ev arıyor. Ev de yok. Durumu olan da var olmayan da. Yukarıdaki beton üzerimize ne zaman çökecek onu bekliyoruz. Bizim binamızda kiracı yok. Hepsi mülk sahibi. Mülk sahipleri, evden taşınmaya başladı. Bizim burada amacımız; ortak bir karar alınıp kimsenin çoluk çocuğu ölmeden, 'keşke demeden' önlemimizi almak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

        2023-08-11 15:36:29

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