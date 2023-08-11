Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar- Ge insan kaynağı 30 binden 200 bine çıktı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin ArGe insan kaynağı sayısı hızla yükseldi. 2000'li yılların başında 30 binlerdeyken, şimdi 200 bin oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve gökyüzü gözlem etkinliği için Antalya'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Antalya Teknokent'i ziyaret eden Bakan Kacır, burada devam eden projelerle ilgili bilgi aldı. Bakan Kacır daha sonra öğrencilerle Teknokent içinde bir araya geldi. Türkiye'nin son 20 yılda ArGe ekosistemi kurduğunu belirten Kacır, "Bu ekosistemin merkezinde Teknoparklar var. 2000'li yılların başında Türkiye'de Teknopark sayısı 3-4 civarıydı. Hepsini gezmiştim. Şimdi 96 oldu bu sayı. Türkiye'nin ArGe insan kaynağı sayısı hızla yükseldi. 2000'li yılların başında 30 binlerdeyken şimdi 200 bin oldu" dedi.

Türkiye'de özel sektörün 1500'den fazla ArGe ve tasarım merkezi olduğunu da kaydeden Bakan Kacır, hükümetin desteğiyle ArGe kavramının özel sektör tarafından sahiplenildiğini ifade etti. 2000'li yılların başında ArGe harcamalarının çok az olduğunu anlatan Kacır, şöyle konuştu:

"O yıllarda milli gelirimizden ArGe'ye ayırdığımız pay binde 5 seviyesindeydi. Milli gelirimizin bugünkü seviyeden çok daha altında olduğunu düşünürsek binde 5'i, yüzde 1,4'lere çıkarmak aslında toplam ArGe harcamalarının 9-10 misline çıkarmak olduğunu da fark etmemiz lazım."

Bakan Kacır, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında, Türkiye'nin her noktasında ArGe merkezi sayısının artması için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-08-11 16:00:12