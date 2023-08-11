Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Eski sevgiliyle tamircinin kıskançlık kavgası: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski sevgiliyle tamircinin kıskançlık kavgası: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da N.B.'nin (32) yanına gelen eski erkek arkadaşı S.M. ile bu sırada evde bulunan çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen D.A. (30) arasında kıskançlık nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada S.M. ve D.A. yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi´ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. N.B.'nin evinden gelen tartışma seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Çamaşır makine tamircisi olduğu iddia edilen D.A.'yı kanlar içinde gören polis, sağlık ekibi çağırdı. D.A. gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

        Vücudunda ve üzerinde kan lekeleri olan N.B., eski erkek arkadaşı S.M.'nin eve geldiğini, çamaşır makinesi tamircisi D.A.'yı kıskandığını, aralarında kavga çıktığını dile getirdi. N.B.'nin, apartman önünde polislere durumu anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. N.B. eski erkek arkadaşı S.M.'den şikayetçi oldu.

        Polis, olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-08-11 16:26:37

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar- Ge insan kaynağı 30 binden 200 bine çıktı
        Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar- Ge insan kaynağı 30 binden 200 bine çıktı
        Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun ailesi tedbir al...
        Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun ailesi tedbir al...
        Duvarlarında çatlaklar oluşan binada oturanlar, belediyeden yardım istedi
        Duvarlarında çatlaklar oluşan binada oturanlar, belediyeden yardım istedi
        Antalya'da karavancıların park sorununu gidermek için Karavan Park açıldı
        Antalya'da karavancıların park sorununu gidermek için Karavan Park açıldı
        Tüfek ateş alınca direksiyon başında omzundan yaralandı
        Tüfek ateş alınca direksiyon başında omzundan yaralandı
        Antalya'da araç içerisinde av tüfeği ile vurulduğunu iddia eden kişi yarala...
        Antalya'da araç içerisinde av tüfeği ile vurulduğunu iddia eden kişi yarala...