Bakan Kacır: Türkiye'nin Ar- Ge insan kaynağı 30 binden 200 bine çıktı (2)

'ULUSLARARASI YATIRIMCILAR YATIRIM PLANLARINI HIZLANDIRMA GAYRETİNDE'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknokent ziyaretinin ardından organize sanayi bölgesinde (OSB) sanayicilerle bir araya geldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve OSB Başkanı Ali Bahar'ın eşlik ettiği Bakan Kacır, sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlardan söz etti. Türk ekonomisinin son yıllarda iyi büyüme yakaladığını anlatan Bakan Kacır, 11 çeyrektir büyüme trendinde olduğunu söyleyerek, "Çarkların döndüğü, üretimin hızla devam ettiği ve ihracat çabasının oldukça yüksek olduğu bir tabloyu görmek mümkün. Seçimler sonrasında siyasi istikrar öngörüsünün kuvvetli şekilde oluşması Türkiye ekonomisinin geleceği anlamında çok anlamlı, çok olumlu tabloyu da ortaya koydu. Sadece Türk yatırımcılar değil, uluslararası yatırımcılar da Türkiye'ye yönelik yatırım planlarını hızlandırma gayretinde. Biz bu yatırımcıların önünü hızla açmaya, ihtiyaç duyulan tüm adımları atmaya gayret ediyoruz" dedi.

ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar da bölgede yatırımlarla ilgili her zaman devlet desteği gördüklerini söyledi. OSB'de sanayicinin rekabetçi ticareti benimsediğini belirten Bahar, temiz enerjiyi de desteklediklerini, bu konuda çalışmalara önem verdiklerini anlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-08-11 17:08:34