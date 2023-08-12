Çöpe atılacak kitaplarla sınava hazırlanıp derece aldılar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, lise öğrencileri Barış Ceyhan (18) ve Meriç Akbaba (18), çöpe ya da geri dönüşüme atılmak üzereyken belediyenin toplayıp kütüphaneye kazandırdığı kitaplarla sınava hazırlandı. Türkiye derecesi yapan öğrenciler, mühendislik ve işletme eğitimi almayı hedefliyor.

Kentte, üniversite sınavına hazırlanan Barış Ceyhan ve Meriç Akbaba, okuldan arta kalan zamanda birlikte sınava hazırlandı. Test çözüp konu tekrarları yapan iki arkadaş, bir süre sonra kütüphaneden de destek almaya karar verdi. Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi'ndeki kütüphaneye kayıt yaptıran Ceyhan ve Akbaba, burada test ve konu anlatımlı kitaplardan faydalandı.

KİTAPLARIN ATIL OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİLER

Zaman zaman çözdükleri testlerin ve konu anlatımlı kitapların üzerinde çeşitli notlarla karşılaşan iki arkadaş, kitap sahiplerinin çöpe ya da geri dönüşüme atmayı düşündüğü kitapları belediyenin evlerden toplayıp kütüphaneye kazandırdığını öğrendi. Aylarca bu kaynaklardan sınava hazırlanan Barış ve Meriç, hayallerle girdikleri üniversite sınavının sonuçları açıklandığında ise büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Sınavda Barış Ceyhan Türkiye 192'ncisi, Meriç Akbaba ise 707'nci oldu. Sınava ağırlıklı olarak, kütüphanedeki kitaplardan hazırlandıklarını anlatan Barış Ceyhan, "Kitapların atıl olmasını aslında çok sevdim. Çünkü doğaya da faydamız oldu. Bu kitaplardan hazırlandım. Kitap ücretleri çok fazla, o nedenle burada ücretsiz sunulması da ayrı güzel oldu" dedi.

Ceyhan, kitapların çöpe atılmadan kütüphanelere bağışlanmasının başka insanların hayatına dokunduğunu sözlerine ekledi.

Meriç Akbaba ise kendi kaynak kitaplarına ek olarak kütüphaneden de destek aldığını, bunun kendisini ek maliyetten de kurtardığını söyledi. Başlangıçta kitapların kütüphane tarafından satın alındığını düşündüğünü belirten Akbaba, "Sonradan atıl olduklarını öğrendim. Çok güzel kitaplar. Kitapların fiyatları çok yüksek. Burada ücret ödemeden, kitaplarla hazırlanıp sınavda da iyi bir sonuç elde ettim" dedi.

Barış Ceyhan ve Meriç Akbaba, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni hedefliyor. Ceyhan işletme, Akbaba ise elektrik elektronik mühendisliğinde eğitim almak istiyor.

25 BİN AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ

Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Canan Yılmaz, kitapların evlerden tek tek toplandığını söyledi. Kütüphaneye getirilen kitapların tasnif edildiğini anlatan Yılmaz, "Hiç kullanılmamış ya da az kullanılmış kitaplar için bir raf oluşturduk. Kütüphanemizde 6 bin 548 kayıtlı okuyucumuz var. Geri dönüşüme katkı sağladığımız ve öğrencilerimizin hayatına dokunduğumuz için çok mutluyuz. Öte yandan bu geri dönüşümle 25 binden fazla ağacımızın kesilmesinin de önüne geçtik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-08-12 10:32:10