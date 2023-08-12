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        `Deniz kıyılarının yaşanmaması gereken yerler olduğunu insanoğlu bir gün anlayacak'

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:51
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        `Deniz kıyılarının yaşanmaması gereken yerler olduğunu insanoğlu bir gün anlayacak'
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        Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin eski İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, meteorolojik değerlendirmelere göre gerçek yüksek sıcaklıkların ağustos ayı orasından sonra geleceğini belirterek, "Bugünleri arar olacağız" dedi. Aşırı sıcakların denizlerdeki buharlaşmayı inanılmaz artırdığını, bu durumun ani, şiddetli, beklenmedik yağış dalgalarını beraberinde getirebileceğini kaydeden Prof. Dr. Birpınar, "Deniz kıyılarının yaşanmaması gereken yerler olduğunu insanoğlu bir gün anlayacak" dedi.

        Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, gerçek yüksek sıcakların ağustos ortasından sonra geleceğini ve bugünlerin aranacağını söyledi. Aşırı sıcakların denizlerdeki buharlaşmayı inanılmaz artırdığını, bu durumun ani şiddetli beklenmedik yağış dalgalarını da beraberinde getirebileceğini aktaran Prof. Dr. Birpınar, "Ağustos ayında Akdeniz çanağında çok şiddetli hava olaylarına şahit olmamız normal karşılanmalı ve tedbirli olmalıyız. Marmara ve Ege denizlerinin Akdeniz'den sayıldığını da unutmayalım" dedi.

        'KLİMALARLA DÜNYAYI ISITTIĞIMIZI FARK ETTİĞİMİZDE ÇOK GEÇ OLACAK'

        Deniz kıyılarının yaşanmaması gereken yerler olduğunu insanoğlunun bir gün anlayacağını belirten Prof. Dr. Birpınar, "Dağ başlarına ev yapanları, yazın denize değil de yaylaya çıkanları anlamayanlar yakında bunun ne kadar doğru olduğunu görecek. Deniz seviyesi yükselecek, aşırı sıcaklar maalesef öldürücü olacak. Klimalarla evleri soğuturken dünyayı ısıttığımızı fark ettiğimizin de çok geç olacak" diye konuştu. 

        İklim değişikliğinin dünyadaki tüm sektörleri derinden vuracağını anlatan Prof. Dr. Birpınar, "İklim değişikliği ile mücadelenin zaruret olduğu günlere yaklaşıyoruz. Hükümetlerin önceliği, tüm sektörleri doğrudan etkileyecek iklim değişikliği ile mücadele etmek olmalı. Tabi önce mücadele için iklim değişikliğini kabul etmek, mücadele yollarını bilmek, anlamak gerekiyor. Maalesef insanoğlu ektiğini biçiyor. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

        '2 MİLYARDAN FAZLA KİŞİ ISINMAYI GÜNLÜK HİSSEDİYOR'

        Prof. Dr. Birpınar, İklim Merkezi'nin yayımladığı yeni raporda temmuz ayına ilişkin bazı sonuçlara da dikkati çekti. Rapora göre, insan kaynaklı küresel ısınmanın, temmuz ayını dünya yüzeyinde 5 kişiden 4'ünü etkileyecek kadar sıcak hale getirdiğini belirten Prof. Dr. Birpınar, "Yeni bir araştırmaya göre 2 milyardan fazla kişi iklim değişikliğinin tetiklediği ısınmayı günlük hissediyor. Rapora göre, iklim değişikliği günlük ortalama sıcaklıkları önemli ölçüde artırırken 6,5 milyardan fazla kişi ya da dünya nüfusunun yüzde 81'i, bu durumdan etkilendi" dedi.

        Araştırmacıların temmuz ayında 4 bin 711 kentin 4 bin 19'unda iklim değişikliği izlerine rastladığını belirten Prof. Dr. Birpınar, rapora ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Çalışmaya göre tropik kuşakta yaşayan 2 milyar kişi için temmuz ayının her gününün, eski temmuz aylarına oranla daha sıcak olma ihtimali üç kat arttı. İklim değişikliği etkisinin en yoğun hissedildiği gün 10 Temmuz'du. Rapora göre 10 Temmuz'da 3,5 milyar kişi küresel ısınmadan kaynaklanan aşırı sıcakları hissetti." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

        2023-08-12 10:50:46

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