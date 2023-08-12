Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Polis, 5 yaşındaki kayıp Liza'yı annesiyle buluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis, 5 yaşındaki kayıp Liza'yı annesiyle buluşturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde yalnız başına ağlayarak yürürken bulunan Almanya vatandaşı 5 yaşındaki Liza için polis seferber oldu. Liza için önce tercüman bulundu, ardından kayıp başvuruları incelendi. Annenin yanına giden polis ekibi, Liza'nın yanındaki polisi görüntülü arayarak ikisini görüştürdü. Sakinleşen Liza, otele götürülüp annesine teslim edildi.

        Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde dün akşam saatlerinde yalnız başına yürüyen ve zaman zaman koşarak etrafa bakınan kız çocuğu polisin dikkatini çekti. Motosikletli polis, önce bir süre çocuğu takip etti. Etrafında bir yetişkin olmayan ve ağlayan çocuğu durduran polis, ailesinin nerede olduğunu sordu. Almanca konuşan çocukla iletişim kuramayan polis, çocuğa su içirip ardından da Almanca bilen bir kişiyi telefonla aradı. Telefondaki kişiden çocuğun ailesinin nerede olduğunu, ismini ve hangi otelde konakladığı öğrenmeye çalışıldı. 5 yaşında ve adının Liza olduğu öğrenilen çocuk, annesini kaybettiğini ve tatil için geldikleri otelin ismini bilmediğini söyledi. Zaman zaman gözyaşı döken Liza'ya vatandaşlar da destek olmaya çalıştı. Liza'nın sürekli sakin kalması için çaba gösteren polis ekibi, sahildeki polis noktasına kayıp başvurusu olup olmadığını sordu. Bir kadının kayıp çocuk başvurusunda bulunduktan sonra çocuğun otele gelme ihtimalini düşünerek otele döndüğü bilgisi alındı. Çocuğun başvuru yapan aile olup olmadığını teyit etmek için bir ekip, otele gitti ve Liza'nın yanında bulunan polisleri görüntülü aradı. 

        ANESİNİN BİR ANLIK DALGINLIĞIYLA, YANINDAN UZAKLAŞMIŞ

        Liza karşısındaki kadının annesi olduğunu görünce bu defa sevinç gözyaşları döktü. İkili bir süre görüştükten sonra Liza'nın sakinleşmesi üzerine annesine teslim edilmek üzere otele götürüldü. Liza'nın alışveriş yapan annesinin bir anlık dalgınlığı ile yanından uzaklaştığı ve yaklaşık 3 kilometre kaybolduğu yerden uzaklaştığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

        2023-08-12 13:20:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Fred, İstanbul'a geliyor
        Fred, İstanbul'a geliyor
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        15 unutulmaz perili ev filmi
        15 unutulmaz perili ev filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Alanya'nın alternatif turizm noktası Dim Çayı, yaz sıcağından kaçanların ad...
        Alanya'nın alternatif turizm noktası Dim Çayı, yaz sıcağından kaçanların ad...
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
        Antalya'da yaralı kerkenez ile iki baykuş tedavi edildi
        Antalya'da yaralı kerkenez ile iki baykuş tedavi edildi
        `Deniz kıyılarının yaşanmaması gereken yerler olduğunu insanoğlu bir gün an...
        `Deniz kıyılarının yaşanmaması gereken yerler olduğunu insanoğlu bir gün an...
        Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
        Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu