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        Antalya'da gıda fabrikasında yangın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 09:07
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        Antalya'da gıda fabrikasında yangın
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        Alparslan ÇINARAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da organize sanayi bölgesindeki gıda fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın 2 saatte söndürüldü. 

        Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2'nci kısımdaki bir gıda fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle saat 05.30'da yangın çıktı. 9 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadan alev ve duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın gece vardiyasının olmaması nedeniyle yangından etkilenen çalışan olmazken 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

        İtfaiye ekipleri yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışması başlattı. (DHA) 

         DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARAdem AKALAN

        2023-08-13 09:06:27

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