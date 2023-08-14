Alanyaspor - Başakşehir: 2-0

Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), (DHA)-
STAT: Kırbıyık Holding Stadyumu
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Janvier (Dk. 89 Umut Güneş), Richard Coelho, Efecan Karaca (Dk. 89 Tayfur Bingöl), Novais (Dk. 82 Leroy Fer), Eduardo, Anderson (Dk. 72 Oğuz Aydın)
BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer Şener Özbayraklı (Dk. 82 Berkay Özcan), Duarte, Edgar Ie, Touba (Dk. 57 Lima), Karzev, Ömer Ali Şahiner (Dk. 25 Aleksic), Pelkas (Dk. 57 Deniz Türüç) , Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek (Dk. 82 Keny)
GOLLER: Dk. 45+4 Novais, Dk. 90+6 Eduardo ( Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Fidan Aliti, Coelho, Efecan Karaca, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir (Alanyaspor) Pelkas, Aleksic (Başakşehir)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Figueiredo (Başakşehir)
Süper Lig´in ilk haftasında Alanyaspor, sahasında Başakşehir´i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.
3'üncü dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Richard Coelho'un vuruşu az farkla auta çıktı.
14'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais ortasını yaptı. Eduardo'nun göğsüyle kontrol ettiği topu Şener son anda araya girerek kornere gönderdi.
31'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir ortasını yaptı. Anderson'un içeri çevirdiği topu Efecan Karaca ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
45+4'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Augusto'nun pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Novais, mükemmel bir vuruşla topu sol üst köşede ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
56'ncı dakikada Novais'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken top Janvier'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.
77'nci dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Figueiredo, Novais'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+6'ncı dakikada ev sahibi takım, farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen hücumda Oğuz Aydın'ın içeri çevirdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Eduardo, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi takım Alanyaspor'un 2-0´lık üstünlüğüyle sonlandı. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Alkın BİRİCİK
2023-08-14 23:54:45