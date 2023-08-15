Yabancıya konut satışında Antalya ilk sırada

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-TÜRKİYE'de yabancılara konut satışı, bu yıl temmuz ayı itibarıyla yüzde 43,9 oranında azalışla 22 bin 76 oldu. Yabancılar konut alımında en çok Antalya'yı tercih ederken, Rus vatandaşları 7 bin 228 konutla yine birinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı sonu itibarıyla konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde temmuz ayındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konutla birinci, 9 bin 688 konutla Ankara ikinci, 5 bin 203 konutla İzmir üçüncü, 5 bin 59 konutla Antalya dördüncü sırada yer aldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkari, 91 konutla Tunceli oldu.

YABANCILAR 22 BİN 76 KONUT ALDI

Bu yıl 7 aylık dönemde yabancılar, Türkiye'den toplam 22 bin 76 konut satın aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 oranında düşüş yaşandı. Bu yıl yabancılara konut satışı, en çok yapılan il 8 bin 446 konutla Antalya oldu. Toplam satışta 6 bin 921 konutla İstanbul ikinci olurken, geçen yıla göre 9 bin civarı düşüş gözlendi. Üçüncü sırada 1717 konutla Mersin, dördüncü 696 konutla Ankara, beşinci 601 konutla Bursa oldu. Yabancıya en çok konut satışı yapılan diğer iller 589 konutla Yalova, 313 konutla Trabzon, 485 konutla İzmir, 378 konutla Muğla, 289 konutla Sakarya oldu.

TEMMUZDA EN ÇOK ANTALYA'DA SATILDI

Temmuz ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışı içinde yabancıların payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 996 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 832 konut ile İstanbul, 263 konut ile Mersin izledi.

EN ÇOK SATIŞ RUSLARA

Ülke uyruklarına göre, en çok konut satışı temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ruslar, Türkiye'den 772 konut satın aldı. Rusları, 272 konut ile İran, 204 konut ile Irak ve 146 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi. 7 aylık toplam satışlara göre ise Rus vatandaşları 7 bin 228 konutla yine birinci sırada yer aldı. Türkiye'de 7 ayda yabancılara satılan her 3 konuttan 1'ini Ruslar aldı. Rusların konut alımında en çok tercih ettiği il ise Antalya oldu. Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa gibi Rusların yoğun ilgi gösterdiği Antalya'nın sahil ilçelerindeki 10 mahalle ikamet iznine kapatılmış olmasına rağmen, Ruslar Antalya'dan konut alımını devam ettiriyor. Türkiye'de 7 aylık toplamda en çok konut alan diğer ülke vatandaşları ise şöyle; İran 2 bin 929, Irak 1188, Ukrayna 1084, Kazakistan 860, Almanya 787, Azerbaycan 493, Kuveyt 469, Çin 422, Suudi Arabistan 410, ABD 419, İngiltere 376, Afganistan 390, Mısır 271, Pakistan 264, Ürdün 230, Özbekistan 194, Kanada 189, Lübnan 184, Yemen 175. (DHA)

DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-08-15 11:25:14