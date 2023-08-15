Antalya'da orman yangını (4)

60 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına 8 yer ekibi 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör ile 450 kişilik yer ekibi ile müdahalede bulunuluyor. Yer ekiplerinin müdahale gücünü artırmak için dozerlerle de bölgede yol açma çalışmalarını sürdürülüyor. Havanın kararmasının ardından gece görüşlü 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)-

2023-08-15 20:33:19