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        Antalya'da orman yangını (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 20:34
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        Antalya'da orman yangını (4)
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        60 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

        Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına 8 yer ekibi 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör ile 450 kişilik yer ekibi ile müdahalede bulunuluyor. Yer ekiplerinin müdahale gücünü artırmak için dozerlerle de bölgede yol açma çalışmalarını sürdürülüyor. Havanın kararmasının ardından gece görüşlü 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının 60 hektar alanda etkili olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)-

        2023-08-15 20:33:19

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