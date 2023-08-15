Antalya Kepez'de çıkan yangında 2 dükkan küle döndü

Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir hırdavakçı dükkanında çıkan yangında alevler bitişikteki iş yerine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın iki iş yeri de kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan hırdavatçı dükkânında çıktı. Dükkândan alev ve duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hırdavatçı dükkânında başlayan yangın, bitişiğindeki telefon tamir ve satışının yapıldığı iş yerine de sıçradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında 2 dükkan da kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

'DIŞARDA OTURUYORDUK'

Yangında iş yeri küle dönen telefoncu dükkânının sahibi Doğan Ekinci, "Dışarda oturuyorduk. Bir anda alevlerin yükseldiğini gördük. Kapıyı kırmaya çalıştık. İtfaiyeyi de aradık. Kapıyı kırana kadar her taraf tutuşmuştu" dedi.

Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Tunahan KIR

2023-08-15 22:51:51