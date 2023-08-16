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        Ağaçtaki deliklerin nedeni kurşun değil, böcek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:51
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        Ağaçtaki deliklerin nedeni kurşun değil, böcek
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        Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bazı ağaçlardaki küçük yuvarlak delikleri görenlerin, 'ağacı kurşunlamışlar' şikayeti üzerine yapılan incelemede, deliklerin turunçgil uzun antenli böceğine ait olduğu ve ağaçların da kurtarılamayacak kadar çürüdüğü tespit edildi.

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bazı ağaçlarda küçük delikleri fark edenler, ağaçların kurşunlandığı şikayetiyle Muratpaşa Belediyesi'ne başvurdu. 'Turunç Masa'daki başvuruların sayısı artınca belediye ekipleri ağaçları yakından inceledi. Deliklere kurşunun değil, bir tür zararlı olan turunçgil uzun antenli böceğinin neden olduğu belirlendi.

        Anavatanı Çin olan böcek Türkiye'de ilk defa 2012 yılında İstanbul'da, sonrasında 2016 yılında Antalya'da tespit edildi. Özellikle Çin ve Hollanda'dan gelen çiçek ve bitkilerde yumurta halinde geldiği tahmin edilen böcek türü, Türkiye'nin birçok yerinde görülebiliyor. Ağaç kabuğuna bırakılan yumurtalar daha sonra larvaya dönüşüp ağaç içerisinde gelişimini sürdürüyor. Ağacın içinde tüneller açarak ilerleyen bu böceğin yetişkinleri de dışarı çıkmak için ağaçta kurşun izine benzer delikler açıyor.

        'ÇOK ZOR MÜCADELE EDİLİYOR'

        Böceğin doğada bir avcısı olmadığı için biyolojik mücadele yapılamadığını belirten Muratpaşa Belediyesi'nden ziraat mühendisi Esin Kürekçi, "Vatandaş 'Ağaçlarda kurşun delikleri var' dedi ama inceleyince zararlı bir böcek tespit ettik. Mücadelesini yapmaya çalışıyoruz. Yumurtalar kış boyuna ağaç kabuğunda oluşuyor. Sonra larvalar ağaç içinde ilerliyor. En sonunda da erişkinler ağaç kabuğundan dışarı delik açarak çıkıyor. Bu şekilde diğer ağaçlara da yayılıyorlar. Biz gerekli yerlerde ilaçlama yapıyoruz. Çok zor mücadele ediliyor" dedi.

        Tarihi Kaleiçi semtinde de bir çınar ağacına turunçgil uzun antenli böceği tarafından zarar verildi. Ağaç içten içe tamamen çürürken yıkılma tehlikesi bulunan ağaçla ilgili Muratpaşa Belediyesi tarafından başvurular yapılarak kesim işlemi başlatıldı. 

        'KUŞLAR OYMUŞ OLABİLİR'

        Deliklerin kurşun izi olduğunu düşünenler kadar, kuşların yapmış olabileceğini söyleyen de var. Ömer Cinoğlu, ağaçtaki izlerin kurşun izi olmasının mümkün olmadığını, ilk gördüğünde kuşların yapmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Cinoğlu, "Kuşlar açmış olabilir. Böcek de olabilir. Kurşun delikleri o kadar büyük olmaz" dedi. Bir başka vatandaş Bülent Şen de ağacın yaşlı olması ve çürümeye bağlı deliklerin oluştuğunu söyledi.

        Çürüyen ağaçların kurtarılması mümkün olmadığından bu böcek türüyle mücadelede böceğin diğer ağaçlarla yayılımının önüne geçmek için ağaç kesilip çevresi de ilaçlanıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

        2023-08-16 10:48:48

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