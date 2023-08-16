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        Temmuz haritası, 'şiddetli kuraklık' tehlikesini ortaya koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:51
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        Temmuz haritası, 'şiddetli kuraklık' tehlikesini ortaya koydu
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        Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün temmuz ayı kuraklık analizi ve yağış raporunda, Türkiye'nin büyük bölümü için 'şiddetli kuraklık' uyarısı yapıldı. Haritaya göre, temmuz ayı yağışları Karadeniz dışındaki tüm bölgelerde normaline göre azaldı. Düzce ve Zonguldak'ta son 63 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün her ay yayımlanan ve kuraklık analizlerinin yapıldığı Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI Percent of Normal Index) Göre 2023 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'na ilişkin harita korkuttu. Haritada ülkenin büyük bölümünün 'şiddetli kuraklık' altında olduğu görülüyor. Haritada, Trakya, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çok büyük kısmının 'şiddetli kuraklık' yaşadığı görüldü. Karadeniz, İç Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun güneyinde Niğde ve Konya'da belirli bölgeler ile Batı Marmara'da kuraklık ölçümleri 'normal ve üzeri' olarak gösterildi. 

        Meteoroloji'nin 2023 yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normalinin ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Raporda, temmuz ayında 18,4 mm olan yağış miktarının, (1991-2020) temmuz ayı normaline göre yüzde 18, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdiği belirtildi. Ancak bölge geneli yağışlarda, Karadeniz Bölgesi dışında tüm bölgelerde normaline göre azalma kaydedildiği açıklandı. 

        ZONGULDAK'TA SON 63 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

        İl geneli yağışlarda en fazla yağış 187,5 mm ile Zonguldak, en az yağış alan il ise 0,1 mm ile Kilis oldu. Düzce ve Zonguldak'ta son 63 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma gösteren il ise yüzde 97 ile Kilis oldu. Türkiye genelinde temmuz ayında ortalama 3,6 yağışlı gün görüldü (1991-2020 normali 3,2 gün). Yağışlı gün sayıları Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ardahan çevrelerinde 10-15 gün aralığında, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Mersin ve Hatay çevrelerinde 1 güne kadar düştü.

        BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ MİKTARLARI

        Bölgelere göre yağış miktarları ise şöyle;

        Marmara: Bölgenin temmuz ayı yağışı 19,9 mm, normali 22,5 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 16,9 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 11 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 18 arttı.

        Ege: Bölgenin temmuz ayı yağışı 7,8 mm, normali 10,7 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 4,3 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 27 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 81 arttı. 

        Akdeniz: Bölgenin temmuz ayı yağışı 4,1 mm, normali 8,2 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 2,3 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 50 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 78 arttı.

        İç Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 7,4 mm, normali 10,2 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 7,6 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 28 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışları civarında yağış oldu. 

        Karadeniz: Bölgenin temmuz ayı yağışı 64,1 mm, normali 35,5 mm ve 2022 yılı temmuz yağışı 25,4 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 81, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. 

        Doğu Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 13,9 mm, normali 15,4 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 2,8 mm. Normaline göre yüzde 10 azaldı, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

        Güneydoğu Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 0,7 mm, normali 1,5 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 0,5 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 53 azaldı, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 40 arttı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

        2023-08-16 10:41:39

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