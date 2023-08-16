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        Antalya'daki orman yangını, 21 saat sonra kontrol altında (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:44
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        Antalya'daki orman yangını, 21 saat sonra kontrol altında (4)
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        YANGIN HAVUZLARININ ROLÜ

        Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde dün çıkan, bugün kontrol altına alınan orman yangına müdahalede, bölgedeki yangın havuzlarından yararlanıldı. Deniz, akarsu ya da göletin bulunmadığı ormanlara yaptırılan havuzlar, havadan müdahalede önem taşıyor. Kuyucak Mahallesi'ndeki yangında da helikopterler, havuzlardan ormandaki alevlere su taşıdı. Havuz da sürekli su ikmal araçlarıyla dolduruldu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Deniz ve göletlere uzak orman alanlarında inşa ettiğimiz 296 adet yangın havuzumuzla yangınlara daha erken ve etkin müdahale de bulunuyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARMithat ABAKAN

        2023-08-16 12:43:44

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