Caretta yuvasının üzerinde mangal yakan 3 kişiden 2´si tespit edildi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, caretta caretta yuvasının üzerinde mangal ateşi yakıp, zarar veren 3 kişiden 2'si belirlendi. Diğer kişinin de kimlik tespiti yapıldıktan sonra Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar İşletme Şefliği yetkililerince cezai işlem uygulanacak.

Gazipaşa'da Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerinde deniz kaplumbağalarının yaklaşık 1 ay önce yaptıkları yuvalardan yavru çıkışları başladı. Gazipaşa Belediyesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri sahillerdeki caretta caretta yuvalarını korumaya alıp yavruların güvenli şekilde denizle buluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Buna rağmen geçen günlerde Koru sahilinde koruma altındaki yuvanın üzerindeki koruma demirini kaldırıp, mangal ateşi yakıldığı belirlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mangal ateşi yakan kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caretta caretta yuvasına zarar veren 3 kişiden 2'sinin kimliğini tespit etti. Diğer kişinin de kimlik tespiti yapıldıktan sonra Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar İşletme Şefliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından cezai işlem uygulanacak. Polisin tutanağına göre Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kişilere 66 bin, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar İşletme Şefliği'nce de 2 bin 200 liradan 109 bin liraya kadar ceza kesileceği belirtildi.

YAVRULARIN ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yakılan ateşin yuvadaki yumurtalara zarar verip vermediği ise yavrular çıkmaya başladıktan sonra belirlenecek. Koru sahilinde caretta caretta yuvalarının tespiti ve yumurtadan çıkan yavruların denizle buluşmasına yardım eden Şaban Demir, "Carettaların ve kum zambaklarının olduğu sahilde gönüllü çalışma yapıyoruz. Kaplumbağaların izlerine göre nerede yuva yaptılarsa işaret koyuyoruz. Yuvadan yavrular çıktığı anda denize güvenli ulaşımını sağlıyoruz. Bu süreçte bölgedeki köpek, karga ve martılara karşı önlem alıyoruz. Onlara yem olmaması için bekliyoruz" diye konuştu.

YETKİLİLER YARDIMCI OLUYOR

Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazipaşa Belediyesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri bize bu süreçte çok yardım ediyor. Tabela, kafes ve diğer teknik konularda destek alıyoruz. Gazipaşa halkı da özen gösteriyor. Gazipaşa halkı sahilde ateş yakmaz. O yuvadan yavru çıkışı olmadı. Yavru çıkışı olduktan sonra yuvaya müdahale edebiliyoruz. Halkımızdan rica ediyoruz, daha duyarlı olsunlar. Çevremizi koruyalım. Biz kaplumbağaların izlerinden tespit edebiliyoruz. Gelişlerini ve çıkışlarını izlerden takip edip, yerlerini belirliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2023-08-16 13:03:47