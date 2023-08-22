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        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:33
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        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı
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        Adem AKALANTunahan KIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28), kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan Mehmet Yavlak (32), evine kıyafetlerini almaya gelince, polis tarafından yakalandı.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, boşanma aşamasındaki eşi, 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak, dün sabah tartıştı. Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir marketin şubesine geldi. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla takip etti. Tedirginlik yaşayan Sümeyye Yavlak ile market çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        DEPODA BIÇAKLADI

        Bu sırada Sümeyye Yavlak, kendisini depoya kilitledi. Ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırıp, eşini defalarca kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Gelen sağlık ekibi, Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yavlak´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopside vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi olduğu belirlenen Sümeyye Yavlak'ın cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Isparta'da toprağa verilecek.

        Cinayet şüphelisi Mehmet Yavlak, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken, burada önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, Cinayet Masası bürosuna götürülen Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söylediği öğrenildi.

        Yavlak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANTunahan KIR

        2023-08-22 12:31:53

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