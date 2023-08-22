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        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:49 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:50
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        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı (2)
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        ISPARTA'DA DEFNEDİLECEK

        Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavlak tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülen Sümeyye Yavlak'ın Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi, işlemlerinin ardından kız kardeşleri ve enişteleri tarafından alındı. Kız kardeşler, cenaze alındığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Yavlak'ın cenazesi, defnedilmek üzere Isparta Asri Mezarlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANTunahan KIR

        2023-08-22 13:48:43

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