İnsan ticareti suçuna verilen 220 yıl hapis cezası onandı

Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA´nın Kemer ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 33 Tayvan vatandaşını iş bulma vaadiyle Türkiye´ye getirip bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıran Tayvan uyruklu şüpheliye verilen 220 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Türkiye´den bazı kişi ya da kişilerin Tayvan´da yaşayanları çalışma vaadiyle Antalya´ya getirdiği ihbarı üzerine 2021 yılı nisan ayında Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada şüphelinin Kemer ilçesinde olduğu tespit edildi. Tayvan uyruklu şüphelinin kendi ülkesinden 33 kişiyi çalışma vaadiyle Türkiye´ye getirdiği, pasaport ve cep telefonlarına zorla el koyarak bilişim sistemleri yoluyla çeşitli ülkelerde dolandırıcılık suçunu zorla işlettiğinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu bir şüpheli ve 33 insan ticareti mağduru yakalandı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı´nda işlemleri tamamlanan Tayvan uyruklu şüpheli tutuklandı. Antalya İl Göç İdaresi´ne sevk edilen 33 Tayvan vatandaşı ise ülkelerine gönderildi.

220 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Tayvan vatandaşı hakkında açılan dava Antalya Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Yargılamada sanığa her bir mağdur için 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 220 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatının yaptığı itirazla mahkemenin verdiği karar önce Antalya Bölge İdare Mahkemesi, ardından Yargıtay tarafından onandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2023-08-23 19:37:37