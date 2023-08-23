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        Kayıp Alzheimer hastası Alman turisti arama çalışmalarına havadan destek 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:05 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:06
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        Kayıp Alzheimer hastası Alman turisti arama çalışmalarına havadan destek 
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        Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 6 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Alman turist Annegret Kandzorra'yı (72) arama çalışmalarına, helikopter, İHA ve cayrokopterle de havadan destek veriliyor. Çalışmalarda 18 kilometrekare alan kontrol edilirken Alman kadına ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı. 

        Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde ailesi ile tatil yapan Alman Annegret Kandzorra, 18 Ağustos sabahı tek başına otelden ayrıldı. Geri dönmeyen Kandzorra telefona da cevap vermeyince, yakınları durumu otel yönetimine bildirdi. Otel yönetimi de jandarmaya haber verdi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma AramaKurtarma (JAK), Acil Hava Kurtarma (AHK), Alanya AFAD ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Alanya ekipleri, çalışma başlattı.

        18 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI

        Çalışmalarda 6´ncı gün geride kalırken, JAK'a ait kadavra köpekleri ve dalgıçların da kullanıldığı, 250 kişinin sürdürdüğü çalışmalarda; bugün bölgede helikopter, İHA ve cayrokopterler, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin 6 günlük çalışmasında 18 kilometrekarelik alan taranırken komşu ilçelerde bulunan ekiplerin de herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda olmaları istendi. (DHA)

         DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Alkın BİRİCİK

        2023-08-23 20:04:31

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