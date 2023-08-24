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        Rus çiftin sosyal medyada 'ucuz eczane' tanıtımına soruşturma

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:06 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:07
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        Rus çiftin sosyal medyada 'ucuz eczane' tanıtımına soruşturma
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        Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Rus ailenin, Youtube kanalından tanıtımını yaptıkları eczanede ilaçların daha ucuz olduğunu anlatıp, diğer eczanelerle ilgili olumsuz cümleler kurması üzerine soruşturma başlatıldı. Antalya Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, mevzuata göre eczanelerin reklam yapmasının yasak olduğunu belirterek, Haysiyet Divanı'nın eczaneyle ilgili kararı vereceğini söyledi.

        Antalya, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası, iki ülkeden de göçün en yoğun yaşandığı illerden biri oldu. Konyaaltı, Kemer, Muratpaşa, Alanya başta olmak üzere, ağırlıklı sahil ilçelerine hem Rusya hem Ukrayna'dan göç yaşandı. Savaş sonrası Rus ve Ukraynalıların kente yoğun göçü, ilk olarak ev fiyatları ve kiralarda astronomik artışlara yol açtı. Halen ulaşım sorunu yaşanan kentin trafiğinde de Rus ve Ukrayna plakalı araç sayısında ciddi artış oldu. Rus ve Ukrayna plakalı araçların korsan taksicilik yaptıkları da ortaya çıktı. Rus ve Ukraynalıların kuaförlükten emlakçılığa, evde yemek yapıp satmaktan, evlerini günübirlik otel gibi kiralamaya, birçok sektörde kaçak ve kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirlendi.

        ECZANE REKLAMI

        Son olarak Kemer ilçesinde Rus bir aile, Antalya'da yaşayan Rus, Ukrayna ve bu bölgedeki ülkelerden gelenlerin nerelerden alışveriş yapmaları gerektiğine yönelik Youtube üzerinde tanıtım videoları yayınladıkları bir kanal açtı. Çeşitli sektörlere yönelik tanıtım videoları hazırlayan Rus çift, yasalara göre yasak olmasına rağmen Kemer'deki bir eczanenin tanıtımını yapıp, yayınladı. En ucuz ilaçların bu eczanede satıldığı, Rusların buradan alışveriş yapmaları tavsiye edilen içeriğe sahip 46 dakikalık videoda, ilçedeki diğer eczanelerin daha pahalı satış yaptığı yönündeki açıklamalar nedeniyle eczacıların tepkisini çekti. Kemer'deki eczane sahipleri, '6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a aykırı olduğu belirtilen tanıtım filmiyle ilgili eczane hakkında, Antalya Eczacı Odası'na şikayetçi oldu.

        Antalya Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, mevzuata göre eczanelerin reklam yapmasının yasak olduğunu, bu eczaneyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Savunma alındıktan sonra Haysiyet Divanı'nın eczaneyle ilgili kararı vereceğini kaydeden ve benzer olayların bazen yaşanabildiğini ifade eden Erçin, "Soruşturmamızı yapıyoruz. 15 gün, 3 gün kapatma cezası, uyarı cezası alanlar oldu. Ayrıca eczacıların kart dağıtması da yasaktır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

        2023-08-24 11:05:28

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