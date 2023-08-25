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        AFYONKARAHİSAR'DA EVDE ESRARENGİZ PATLAMA; 1 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 00:21 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:21
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        AFYONKARAHİSAR'DA EVDE ESRARENGİZ PATLAMA; 1 YARALI  
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        AFYONKARAHİSAR merkezde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Dairede bulunan 1 kişi yaralanırken, kafesteki 3 muhabbet kuşu ise şans eseri kurtuldu. Dairedeki bazı duvarlar yıkılırken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Afyonkarahisar merkezdeki Yarenler Mahallesinde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Çevredeki binalarda deprem etkisi oluşturan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler patlamada yaralanan evdeki G.P.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ardından eve giren ekipler, patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yaptı. İlk verilere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilirken, bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları ise detaylı inceleme başlattı. Patlamada oda duvarlarının yıkıldığı görüldü. Evdeki kafes içerisinde bulunan 3 muhabbet kuşu ise şans eseri zarar görmedi. Patlamanın yaşandığı binanın yanındaki binada oturan Muammer Çok, "Ben balkonda duruyordum, birden bir patlama duydum. Patlamanın olduğu taraftan duman geldi. Apartmandakiler bağırarak çıktılar, tabandan çok şiddetli bir sarsıntı geldi" dedi. (DHA)Görüntü Dökümü 

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        olay yerinden detaylar,

        Muammer Çok röp,

        Daire içinden detayHaber: Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Antalya

        2023-08-25 00:20:32

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