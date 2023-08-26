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        Tebligatı dağıtıma çıkarmayan görevliler hakkında suç duyurusu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:18 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:19
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        Tebligatı dağıtıma çıkarmayan görevliler hakkında suç duyurusu
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        Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da avukat Abdullah İlkkahraman, müvekkilleri adına gönderdiği icra tebligatlarının zamanında dağıtıma çıkarılmadığı iddiasıyla PTT Antalya Bölge Müdürlüğü ve memurlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İlkkahraman, "Şikayette bulunduğumuz dosya yaklaşık 2 hafta postanede dağıtımı yapılmadan bekledi. Suç duyurusundan 10 gün sonra dağıtıma çıktı" dedi.

        Antalya´da avukat Abdullah İlkkahraman, temmuz ayında bir müvekkilinin alacağı için icra takibi başlattı. İcra dairesi bir gün sonra borçluya iletilmek üzere oluşturulan tebligatı, posta yoluyla göndermek için oluşturdu. Takip numarasıyla tebligatı takip eden İlkkahraman, tebligatın 15 gün boyunca dağıtıma çıkmadığını gördü. İlkkahraman, bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı´na giderek PTT Antalya Bölge Müdürlüğü ve memurlar hakkında `görevi kötüye kullanma´ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Postaların geç çıkması nedeniyle müvekkillerinin tedirginlik yaşadığını söyleyen İlkkahraman, "Zaman zaman müvekkillerimiz için icra takipleri yapıyoruz. İcra daireleri aynı gün taleplerimizi borçlulara postane yoluyla iletilmek üzere tebligat çıkarıyor. Ancak son zamanlarda bu durum uzamaya başladı. Postaneler, dağıtıcı kişiler bu postaları dağıtıma çok geç çıkarmaya başladı. Dosyanın geç tebliğ olması, itiraz sürelerinin geç işlemesine ve bu nedenle geç kesinleşmesine neden oluyor. İcra dairelerinde bir gün değil, bir saatin bile önemi var. Başka bir alacaklı bizim açtığımız dosyanın önüne geçerse müvekkil alacağını bu kişiden sonra alabilir" dedi.

        Çalışanların ihmali olduğunu iddia eden İlkkahraman, "Bu tebligatların şehir içinde yaklaşık 15 gün dağıtıma çıkmadığına şahit olduk. Bunlarla ilgili telefonla ulaşsak da sonuç alamadık. TCK´da 'görevi ihmal' suçu tanımlanmıştır. Bundan dolayı suç duyurusunda bulunduk. Burada kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyoruz. Gerekli tespitler yapıldığında ilgililerin cezalandırılmasını istiyoruz. İcra dairelerinin icra takiplerini 3 iş gününde ilgililere çıkarma zorunluluğu var. Postanelerin de en kısa sürede bunu ilgiliye tebliğ etme sorumluluğu var. Şikayette bulunduğumuz dosya yaklaşık 2 hafta postanede dağıtımı yapılmadan bekledi. Suç duyurusunda bulunduktan 10 gün sonra dağıtıma çıktı" diye konuştu. 

        PTT Antalya Bölge Müdürlüğü'nden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

        2023-08-26 11:17:07

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