Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Deniz altında evlilik teklifi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:52 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz altında evlilik teklifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mithat ABAKANÖmer KARÇA/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side Sualtı Müzesi'nde dalış gerçekleştiren Aşkın Alan (26), sevgilisi Öznur Güpınar'a 20 metre derinlikte pankart açarak evlenme teklifinde bulundu.

        Alanya'da oturan iç mimar Aşkın Alan, hemşire Öznur Gülpınar'a Side Sualtı Müzesi'nde evlilik teklifini yapmaya karar verdi. Dalış ekibiyle plan yapan Aşkın Alan, Gülpınar'a Side Sualtı Müzesi'ne birlikte dalış yapma isteğini söyledi. Öznur Gülpınar'ın kabul etmesiyle Manavgat'a gelen çift, tekne turuna katılarak Side açıklarına gitti. Aşkın Alan'ın yardım istediği Side Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekibi üyeleri de turda yer aldı. Side Sualtı Müzesi'nde yaklaşık 20 metreye dalan çiftten Aşkın Alan, SAK ekibi üyelerinden birinin getirdiği 'Benimle evlenir misin?' pankartını açarak Gülpınar'a evlilik teklif etti. Öznur Gülpınar, teklifi kabul etti.

        Farklı bir evlilik teklifi için araştırma yaptıktan sonra su altında teklif etmeye karar verdiğini anlatan Alan, "'Beraber dalışa gidelim' dedim. Ayarlamaları tur şirketinde arkadaşım yaptı. Side Sualtı Müzesi'nde dalış yaptığımızda pankartı açarak evlilik teklifi yaptım" dedi. Sevgilisi Öznur Gülpınar ise "Böyle bir teklifi beklemiyordum. Biz buraya dalış yapmak için gelmiştik. Çok önceden anlaşmıştık. Suya girdikten sonra yaşadıklarım hayal gibi. Gerçekten çok şaşırdım, hala bu şaşkınlığım var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA

        2023-08-26 12:51:54

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Antalya'da kadınların spora teşvik edilmesi için su jimnastiği kursu düzenl...
        Antalya'da kadınların spora teşvik edilmesi için su jimnastiği kursu düzenl...
        Ormanlık alanda kutuda bulduğu 3 kedi yavrusu "can dostları" oldu
        Ormanlık alanda kutuda bulduğu 3 kedi yavrusu "can dostları" oldu
        Tebligatı dağıtıma çıkarmayan görevliler hakkında suç duyurusu
        Tebligatı dağıtıma çıkarmayan görevliler hakkında suç duyurusu
        Selçuk Bayraktar, ABD uçak gemisinde tatbikatı izledi
        Selçuk Bayraktar, ABD uçak gemisinde tatbikatı izledi
        Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Serik'te konser verdi
        Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Serik'te konser verdi
        Patara'da deniz kaplumbağası yuva sayısında rekor
        Patara'da deniz kaplumbağası yuva sayısında rekor