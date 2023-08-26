Deniz altında evlilik teklifi

Mithat ABAKANÖmer KARÇA/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side Sualtı Müzesi'nde dalış gerçekleştiren Aşkın Alan (26), sevgilisi Öznur Güpınar'a 20 metre derinlikte pankart açarak evlenme teklifinde bulundu.

Alanya'da oturan iç mimar Aşkın Alan, hemşire Öznur Gülpınar'a Side Sualtı Müzesi'nde evlilik teklifini yapmaya karar verdi. Dalış ekibiyle plan yapan Aşkın Alan, Gülpınar'a Side Sualtı Müzesi'ne birlikte dalış yapma isteğini söyledi. Öznur Gülpınar'ın kabul etmesiyle Manavgat'a gelen çift, tekne turuna katılarak Side açıklarına gitti. Aşkın Alan'ın yardım istediği Side Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekibi üyeleri de turda yer aldı. Side Sualtı Müzesi'nde yaklaşık 20 metreye dalan çiftten Aşkın Alan, SAK ekibi üyelerinden birinin getirdiği 'Benimle evlenir misin?' pankartını açarak Gülpınar'a evlilik teklif etti. Öznur Gülpınar, teklifi kabul etti.

Farklı bir evlilik teklifi için araştırma yaptıktan sonra su altında teklif etmeye karar verdiğini anlatan Alan, "'Beraber dalışa gidelim' dedim. Ayarlamaları tur şirketinde arkadaşım yaptı. Side Sualtı Müzesi'nde dalış yaptığımızda pankartı açarak evlilik teklifi yaptım" dedi. Sevgilisi Öznur Gülpınar ise "Böyle bir teklifi beklemiyordum. Biz buraya dalış yapmak için gelmiştik. Çok önceden anlaşmıştık. Suya girdikten sonra yaşadıklarım hayal gibi. Gerçekten çok şaşırdım, hala bu şaşkınlığım var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA

2023-08-26 12:51:54