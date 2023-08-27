Polise zor anlar yaşattı, üstüne çıktığı şemsiye tentesi yırtılınca yakalandı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da falezlerde, kıyafetlerini çıkartıp polise zor anlar yaşatan Ahmet K. (40), şortunu giyip kaçmaya çalışırken üzerine çıktığı şemsiye tentesinin yırtılıp düşmesiyle yakalandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1470 Sokak´ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet K., sabah saatlerinde indiği falezlerden, bir süre sonra çıkmak istedi. Çıkmak istediği yer demir bariyerle çevrili olan Ahmet K., burada bir süre bekledi ve üzerindeki tüm kıyafetleri çıkardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet K., ekipleri görünce bu kez yukarı çıkmaktan vazgeçti. Polis ve itfaiye ekipleri Ahmet k.´yi ikna etmek için 1 saat çaba sarf etti ancak sonuç alamadı.

Bir süre sonra ekiplerin kenara çekilmesiyle yukarı çıkan Ahmet K., şortunu giyip kaçmaya başladı. Çalılıkların arasından kaçmaya çalışan Ahmet K., falezler üzerinde yer alan bir işletmenin şemsiye tentesinin üzerine atladı. Bu sırada bir işletme çalışanı, Ahmet K.'yi indirmek için şemsiyenin üzerine çıktı. Yine kaçmaya çalışan Ahmet K., şemsiyenin tentesi yırtılınca düştü. Yakalanan Ahmet K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-08-27 16:13:33