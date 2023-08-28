Alanyaspor - Hatayspor maçının ardından

Alkın BİRİCİK / ALANYA(Antalya), (DHA) Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Alanyaspor Hatayspor karşılaşması golsüz eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçı değerlendirdiği açıklamasında, Alanyaspor'un galibiyeti hak ettiğini düşündüğünü belirterek, "Bizim adımıza fazla değerlendirilecek bir durum yok. Alanyaspor'un kazanması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Şansa bir puan aldık. O yüzden Alanyasporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Biz ise bugünkü aldığımız bir puan için mutlu olabiliriz. Oyunda ikili mücadelelerde 58-36'lık bir Alanyasporun üstünlüğü vardı. İkili mücadeleler çok oldu ama Alanyaspor´a göre daha az kaldık ikili mücadelelerde. Sarı kart futbolda var. Son dakikalarda ortam biraz gerildi. Maçın son dakikaları gergin olduğu için de sarı kart çıkması normal. Son dakikalardaki pozisyonlardan dolayı oyunu oynayan taraf Alanyaspor olduğu için hak ettikleri bir galibiyet olabilirdi. Berabere kaldıkları için de itiraz etmeleri normal. Aynı şeyi ben de yaşasam ben de aynı tepkiyi verebilirdim. Bu takımı biz kurduk. Kafamdaki oyun planı bu değildi. Oyuncularıma da söyledim böyle hayal etmedim, düşünmedim planlamadım, diye. Ama dediğim gibi bugün bir puan aldığımız için şanslıyız" diye konuştu.

ERDOĞAN: SADECE GOLÜMÜZ EKSİKTİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, oyundan ve oyuncularının mücadelesinden son derece memnun olduğunu ifade etti. Takımın oyun planını başarılı bir şekilde uyguladığını söyleyen Erdoğan, "Hatayspor'un daha fazla ikinci bölgede bekleyip kazandıkları toplarla hücum yapacaklarını hesaplıyorduk. Ona göre bir oyun planıyla hafta içi çalıştık. Sahayı genişletebildiğimiz kadar genişletip aralara adam sokup oradaki pas trafiğini, topun bizde kalmasını, sonra blokları kırdık, rakip ceza sahasına girip buradan pozisyon bulmaya çalıştık. Maçın genelinde de başarılı olduk. Sadece golümüz eksikti" dedi.

"TOPU FİLELERLE BULUŞTURMA ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDECEK"

Erdoğan, sıkı savunma yapan bir rakibe karşı yeteri kadar pozisyon ürettiklerini dile getirirken, daha iyi sonuçlar alabileceklerini düşündüğünü paylaştı. Golü erken bulup oyuna daha fazla hakim olmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, "Belki son vuruşlarda biraz becerikli, biraz daha şanslı olsaydık, hatta golü erken bulup, rakibin savunmasını üzerimize çekip, daha çok alan bulup, farklı bir skor da hesaplıyorduk ama bir tek gol dışında sahada her şey doğru yapıldı. Tabii ki üzüldük. Kendi sahamızda bu kadar üstün oynadığımız ve domine ettiğimiz bir oyunda galip gelmek isterdik. Kenardan yeterince kenar ortası ve şut denemesi, ceza sahası içerisinde yeterince topla buluşmamız oldu. Ama maalesef topu filelerle buluşturamadık. Buna yönelik çalışmalarımız devam edecek" açıklamasında bulundu.

"TRANSFER PİYASASI ŞU AN SIKINTILI"

Takıma katkı sağlayacak oyuncuları kadroya dahil etmek istediklerini belirten Erdoğan, "Oğuz Aydın Rize'de cezalı duruma düşmesi sonrası kulübede ofansif anlamda değiştirecek imkanımız yoktu. Mecburiyetten kanat oyuncusunu oyuna aldık. Burada birkaç hamle yapmamız gerekiyordu. Ama transfer piyasası şu an sıkıntılı. Çoğu kulüp aynı arayış içinde ama biz sadece oyuncu almak için transfer yapmak istemiyoruz. Bize katkı sağlayacak oyuncular istiyoruz. Umut ediyorum ki transfer sezonu kapanmadan aramıza bazı oyuncuları katarız" diye konuştu.

"İLK ÜÇ HAFTADA EN ÇOK SARI KART GÖREN TAKIMIZ"

Erdoğan, ilk üç haftada takımının en fazla sarı kart gören ekip olduğunu ve bunun büyük ölçüde gereksiz kartlardan kaynaklandığını dile getirdi. Hakem performansının gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Erdoğan "Hakemlerin performansının değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok basit kart veriliyor. Başka maçları da izliyorum. Yurtdışındaki İngiltere, Bundesliga veya La Liga maçlarına da bakıyoruz. Sürekli oyunlar duruyor. Bu şekilde devam ettiği sürece oyuncular da küçük bir olayı büyütüyor, kendini yere atıyor. Hakemlerin bu oyunu daha iyi kontrol etmeleri gerekiyor. Oyunun daha akıcı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BEN BU TÜR MAÇLARDAN KEYİF ALACAĞIMI SANMIYORUM"

Türk futbolunun seyir keyfinin Avrupa'ya göre geride olduğunu belirten Erdoğan konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Bunu kabul etmemiz lazım. Gündüz oturuyorum. Süper Lig'i izliyorum ama açıkçası ben kendi rakiplerim olmasa, televizyon karşısında bu tür maçları izlesem bile keyif alacağımı sanmıyorum. Oyunun daha akıcı ve devamlı olması önemli. Türk futbolunun seviyesini yükseltmek için herkesin katkı sağlaması gerekiyor, sadece hocalar ve oyuncular değil, hakemler, gözlemciler de dahil herkesin bu konuyu değerlendirmesi lazım.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ömer Erdoğan´ın açıklamaları

Volkan Demirel´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Alkın BİRİCİK

2023-08-28 01:58:22