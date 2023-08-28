Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        11 gündür kayıp Alman turistin ailesi, ülkelerine döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:39 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 gündür kayıp Alman turistin ailesi, ülkelerine döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 11 gündür aranan Alzheimer hastası Alman turist Annegret Kandzorra'nın (72) ailesi, geçen cumartesi günü ülkelerine döndü. 

        Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde ailesi ile tatil yapan Alman Annegret Kandzorra, 18 Ağustos sabahı tek başına otelden ayrıldı. Otele dönmeyen Kandzorra telefona da cevap vermeyince, yakınları yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Acil Hava Kurtarma (AHK), Alanya AFAD ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Alanya ekipleri çalışma başlattı.

        30 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI

        250 kişiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında, JAK'a ait kadavra köpekleri, dalgıçlar, helikopter, İHA ve cayrokopter kullanıldı. Ekipler 30 kilometrekare civarında alanı taradı. 11'inci günde de 75 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürdü.

        Kandzorra'nın ailesinin, çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine cumartesi günü ülkelerine döndüğü belirtildi.

        Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Alkın BİRİCİK

        2023-08-28 17:38:33

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Antalya'da "can suyu havuzları"ndan su içen yaban hayvanları fotokapanla gö...
        Antalya'da "can suyu havuzları"ndan su içen yaban hayvanları fotokapanla gö...
        Uno model otomobil tutkunları Kepez'de buluştu
        Uno model otomobil tutkunları Kepez'de buluştu
        Antalya'da "5. Kaş Caz Festivali" yapıldı
        Antalya'da "5. Kaş Caz Festivali" yapıldı
        Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        İstilacı aslan balığına menüde ilgi var, avcılıkta yok
        İstilacı aslan balığına menüde ilgi var, avcılıkta yok
        Her dalışta deniz dibinden kilolarca atık topluyorlar
        Her dalışta deniz dibinden kilolarca atık topluyorlar