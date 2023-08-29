Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kapısı açık unutulan otomobildeki para dolu torba çalındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:29 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapısı açık unutulan otomobildeki para dolu torba çalındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da toplu taşıma araçlarına biniş kartı dolum cihazında biriken paraları toplayan belediye personeli, otomobilin kapısını kilitlemeyi unutunca, kimliği belirsiz 2 kişi içerisinde 10 bin ile 30 bin TL olduğu değerlendirilen torbalardan birini alarak kaçtı. 

        Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı´nda meydana geldi. Belediye personeli Serhat A. ile Kenan D., Antalya Kart Satış ve Dolum Cihazı'nda biriken paraları toplamaya çıktı. Torbalara doldurulan ve içlerinde 10 bin ile 30 bin TL olduğu değerlendirilen torbaları otomobilin arka koltuğuna koyan personel, bir alışveriş merkezinin yanındaki kart dolum noktasına geldiklerinde araçtan indi. Otomobilin kapısını kilitlemeyi unutan personel, paraları toplamaya başlayacakları sırada kimliği belirsiz 2 şüpheli aracın kapısını açıp, torbalardan birini alarak kaçtı. Durumu fark eden personelin arkasından koştuğu 2 şüpheli, ara sokaklarda izini kaybettirdi. Belediye personelinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Olay yeri inceleme ekibi, torbalar ve otomobil üzerinde parmak izi çalışması yaparken, belediye personelinin de parmak izi alındı. Polis, eşkali belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-08-29 13:28:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kumluca'da yapımı tamamlanan futbol sahası hizmete açıldı
        Kumluca'da yapımı tamamlanan futbol sahası hizmete açıldı
        Antalya Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Antalya Valisi Şahin'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in acı günü
        Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in acı günü
        'Konuşan' haritalar, il potansiyeli yüksek 67 ilçeyi belirledi
        'Konuşan' haritalar, il potansiyeli yüksek 67 ilçeyi belirledi
        "Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip
        "Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip
        Konyaaltı'nda çocuklara yönelik "Kukla Yapımı ve Oynatımı Yaz Atölyesi" düz...
        Konyaaltı'nda çocuklara yönelik "Kukla Yapımı ve Oynatımı Yaz Atölyesi" düz...