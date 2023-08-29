JAK'tan 30 Ağustos'a özel bayrak 

Tunahan KIR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir alışveriş merkezinin çatısından iple sarkan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bayrak açtı.

Antalya'da JAK Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir alışveriş merkezinin çatı katına çıkarak, bayrak açtı. İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği etkinlikte JAK ekibi alışveriş merkezinin çatı katından kendilerini iple sarkıtarak, 'Antalya İl Jandarma Komutanlığı' ve '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılarının yer aldığı flamaları yukarıya çekti. Ardından renkli meşalelerini yakan ekipler, çatı katından aşağı doğru kayarak alışveriş merkezinin gövdesine Türk bayrağını açtı. Çevredekiler o anlarda alkışlarıyla destek verdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya Tunahan KIR

2023-08-29 20:47:01