Zafer Bayramı'nı su altında bayrak açarak kutladılar

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Otizm ve Spor Kulübü Derneği ile Antalya Sualtı Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yapıp, su altında Türk bayrağı açtı.

Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yılını su altında kutlamak için dalış gerçekleştirdi. Dalış yapanlar, yanlarına aldıkları Türk bayrağı ve '30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun' yazılı pankartı suyun metrelerce altında açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dalış yapan Akdeniz Otizm ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, "Çok anlamlı bir günde bir araya geldik. 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 101'inci yılını gururla denizin metrelerce altında kutlarken, şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Öte yandan otizmdeki hızlı artışa ve otizmli bireylerimizin yaşadığı sorunlara dikkat çektik" dedi.

'BENZERSİZ BİR DENEYİM SUNMAK İSTEDİK'

Zafer Bayramı'nı kutlamak için su altında bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran ise "Bu anlamlı günü otizmli çocuklarımıza destek vermek ve farkındalık oluşturmak için özel bir şekilde kutlamak istedik. Bizler Antalya Sualtı Derneği olarak su altı aktiviteleriyle ilgilenen bir topluluğuz. Bu deneyimleri, otizmli çocuklarımızın ebeveynleri ile hayatlarına da taşımak ve onlara benzersiz bir deneyim sunmak istedik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-08-30 14:02:50