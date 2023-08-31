Dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen sitenin tahliyesinde 6 gözaltı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hakkında yıkım kararı bulunan 3 bloklu sitenin tahliyesi sırasında gergin anlar yaşandı. Sitenin güvenli olduğunu belirterek yıkıma karşı çıkan daire sahipleriyle polis arasında yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alındı, 31 dairenin tamamı tahliye edildi.

Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı 1584 Sokak'taki Kanarya Sitesi'nde 66 daire bulunuyor. 1975 yılı inşaat yönetmeliğine göre; 1994 yılında yapılan 10 katlı sitenin 33 dairelik bloku, inşa edildiğinden bu yana hiç kullanılmadı. 44 dairelik diğer 2 blokta oturanların ise tapusu bulunmuyor. Arsa sahibi P.Ç., sitenin güncel deprem yönetmeliğine uygun olmadığını ve yıkılmasının an meselesi olduğu gerekçesi ile daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı. Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlar ile sitenin sağlam olduğunu öne sürdü. Konu yargıya taşındı; kooperatif üzerinden yapılan sözleşmeye göre; oturanlar, arsa sahibi ile davalık oldu.

Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nce sitenin yıkılmasına hükmedilince, karar Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne götürüldü. İstinaf mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Muratpaşa Belediyesi, karar sonrası binanın yıkım işlemi için daire maliklerine tek tek tebligat gönderdi. Tebligatta; binanın 10 Temmuz tarihine kadar tamamen boşaltılması gerektiği, aksi takdirde kolluk kuvvetleri ile dairelerin boşaltılacağı bildirildi.

GİRİŞİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Gönderilen tebligatların ardından 11 daire sahibi evlerini tahliye ederken, kalan 31 daire boşaltılmayınca bugün belediye yetkilileri, zabıta, çevik kuvvet ve polis memurları tahliye için siteye geldi. Dairelerde oturanlar sitenin giriş kapısını kapatarak girişi engellemeye çalıştı. Aileler, 'yanlış kararların neresinden dönerseniz kardır', '1975'e göre de 2018'e göre de güçlüyüz ayaktayız' yazılı dövizler ile bekledi. Kararın uygulanmasını istemeyen daire mailkleriyle belediye görevlileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

GÖREVLİLER ÇELİK KUVVETLE SİTEYE GİRDİ

Engellemeye rağmen görevliler çevik kuvvet eşliğinde siteye girdi. Bu sırada içlerinde çocuk, yaşlı ve engellilerin de bulunduğu daire sahipleri, kararın uygulanacağı blokun kapı girişine geçerek görevlilere izin vermek istemedi. Bina girişinin açılmasını söyleyen polis ekipleri ile grup arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında kalabalık arasında kalan çocuklar ağlarken, 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kişinin yere düşmesiyle yakınları duruma tepki göstererek fenalaştı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE TAŞINDI

Bina giriş kapısında tekerlekli sandalyede oturan bir çocuk ise annesinin tüm engelleme girişimlerine rağmen sandalyesi kaldırılarak giriş kapısından uzaklaştırıldı. Yapılan tüm görüşme ve engelleme girişimleri sonuçsuz kalınca belediye yetkilileri, polis eşliğinde binaya girerek işleme başladı. Bu sırada kapı önüne barikat kuran çevik kuvvet ekipleri de eşyalarını almak isteyen vatandaşlara müsaade etti. Büyük üzüntü yaşayan ve duruma tepki gösteren daire sahipleri eşyalarını taşırken, işlemin tamamlandığı evlerin girişleri ise mühürlendi. Bu sırada binanın elektrik ve su bağlantısı da kesildi.

'KARAR HUKUKA AYKIRI'

Daire sahiplerinin avukatı Oğuzalp İşten, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Müvekkillerimiz uygun yasal süreçleri yürüterek kooperatif olarak inşa ediyor. Belediye burayla ilgili yıkım kararı çıkartıyor. Burası sağlam değil diyerek zorla dışarı atma sürecine gidiyorlar. Hukuki süreç henüz sonuçlanmamasına rağmen bu işlem yapılıyor. Danıştay'a da başvuruları yaptık. Belediye dinlemeden insanları yaka paça dışarı atma yoluna gitti. Ailelerin parasının ödenmeden buradan atılması ciddi mağduriyete sebep oluyor. Buradaki güçlendirme kararı dikkate alınmadı. Binalar 2018'den önceki deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış. Bu yönetmeliğe bakacak olursak Antalya'nın yarısını yıkmak gerekir. Yasal süreci takip ediyoruz, suç duyurusunda da bulunacağız" dedi.

'GÜÇLENDİRME İLE KRİTERLERİ KARŞILIYOR'

12 yıldır sitede ikamet eden inşaat mühendisi Fatih Karakoç, "Belediye burayı gereksiz bir sebeple yıkmak derdinde. Bununla ilgili yürütmeyi durdurmak için Danıştay'a ve yetkili mercilere müracaatımız oldu. Solunum cihazına bağlı yatan engelli komşumuz var. Bu durum tamamen buradakilere eziyet. Burası 1975 yılının kriterlerine göre ruhsat alındı. 2018 kriterlerine göre mukayese ediyorlar. 2018'i karşılaması mümkün değil. Biz bir güçlendirme raporu hazırlattık. Yüzde 40'ın üzerinde olursa yıkım gerekir ancak raporda yüzde 15 çıktı. İlk 5 kattaki kolonların güçlendirilmesiyle 2018 kriterlerini sağlıyor. Binalarımız sağlam, en ufak bir kılcal çatlak dahi yok. Arsa sahibinin masa başında hazırlattığı raporu belediye dikkate alıyor. Böyle bir hukuk anlayışı mümkün değil." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-08-31 14:15:35