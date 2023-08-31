Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde Geleneksel 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası tamamlandı. Golfçülerin kırmızı-beyaz kıyafetlerle mücadele ettiği turnuvada Türk Eğitim Vakfı'na depremzede öğrenciler adına da bağış toplandı.

Taurus Golf Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası yapıldı. 1 günlük turnuvaya Taurus Golf Kulübü üyesi 60 golfçü katıldı. Golfçüler kırmızıbeyaz kıyafetlerle turnuvada mücadele etti. Turnuvanın şampiyonu Regnum Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan olurken, A kategorisinde Kerim Yılmaz birinci, Şehmus Işık ikinci, Ercan Çek üçüncü oldu. B kategorisinde Cengiz Şair birinciliği, Emin Yoldan ikinciliği, Sefa Altınay üçüncülüğü elde etti. Bayrağa en yakın atışı Şehmus Işık yaparken, en uzun vuruş ödülünü ise Cengiz Gülmez aldı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Birdal Alvaç ve turizmci Yavuz Üngör tarafından verildi. Turnuvaya katılanlar Türk Eğitim Vakfı'na depremzede öğrenciler adına da bağış topladı.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Ali Kızıldağ, "Büyük zaferin 101. yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı minnet ve saygı ile anıyoruz" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Turnuvadan detay görüntüler

Ödül töreninden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ/SERİK

2023-08-31 14:44:34