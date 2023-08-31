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        Antalya'da Ay'ın rengi, 1 dakikada griden maviye dönüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:20
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        Antalya'da Ay'ın rengi, 1 dakikada griden maviye dönüştü
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        Sökmen BAYKARA/ANTALYA, (DHA)-  AY'ın dünyaya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Mavi Ay' gökyüzünde zirveye ulaşarak, en parlak ve büyük haliyle gözlendi. Antalya'da saat 03.47'de gri olarak gözlenen Ay'ın rengi, 1 dakika sonra maviye dönüştü.

        Antalya'da, Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay', gökyüzünde güzel görüntü oluşturdu. Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, ilgiyle izlendi. Ay'ın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları kaydetti. Saat 03.47'de gri olarak gözlenen Ay'ın rengi, 1 dakika sonra maviye dönüştü.

        Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken, 30 Ağustos'ta ortaya çıkan ikinci tam süper Ay, Mavi Ay olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte 'Mavi Ay' aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci dolunayı ifade ediyor. Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Sökmen BAYKARA

        2023-08-31 15:18:25

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