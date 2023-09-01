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        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu heyecanı başlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:00
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        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu heyecanı başlıyor
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        Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR) programı belli oldu. Dünyaca ünlü bisiklet takımlarının katılımıyla Alanya'dan başlayıp İstanbul-Sultanahmet'te sona erecek TUR, 8 etaptan oluşuyor ve toplam 1231,2 kilometre.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 58'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun programı belirlendi. Antalya Valiliği'nce duyurusu yapılan bisiklet turu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları gibi kurumların da desteğiyle 8 Ekim'de Antalya'dan başlıyor. 

        İLKİ 1963'TE DÜZENLENDİ

        1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanan ve 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan TUR, dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ve elit erkekler kategorisinde dünyaca ünlü bisikletçileri Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlıyor. 

        Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun açıklamasına göre, Türk bisikletinin gelişimine değer katan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan TUR, bu yıl Antalya'nın Alanya ilçesinden başlayıp İstanbul'da Sultanahmet'te sona erecek. Tur, 8-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

        CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILI COŞKUSU 

        Profesyonel bisiklet takımlarının katıldığı TUR'un, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında çok daha büyük coşku ve görkemli yapılması için hazırlıkların tamamlandığına işaret edildi. 58'incisi düzenlenecek TUR, 8 gün ve 8 etaptan oluşuyor. Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e ve 7'nci etap sonunda takımların İzmir'den İstanbul'a transferinin ardından, TUR İstanbul-Sultanahmet etabı ile sona erecek. 

        DEV BİR AÇIK ALAN ORGANİZASYONU

        TUR'un hem karadan, hem uçak ve helikopterler ile havadan çekimi yapılarak takip edildiği belirtilerek, her gün 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanacağı kaydedildi. Her gün yaklaşık 1000 kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği dev bir açık alan organizasyonu olan TUR'un, Türkiye'nin spor organizasyonu tecrübesi bakımından örnek teşkil eden global bir marka olarak öne çıktığı vurgulandı. 

        ULUSLARARASI YAYIN VE TANITIM 

        Dünyanın yegâne 'Kıtalararası Bisiklet Turu' olduğuna da işaret edilen açıklamada, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaştığı dile getirildi. Türkiye'de bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye'nin turizm tanıtımına ve bisiklet sporunun gelişmesine katkı sağlayan organizasyonun, köklü geçmişi ile ülkemizin yükselen değeri olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Bisikletin Formula 1'i olarak konumlanan, Türkiye'nin tanıtımına ve bisiklet sporuna katkısı ile yıldan yıla etkisi artan TUR'un, organizasyon bütçesi ile Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çekildi.  

        8 ETAP 1231,2 KİLOMETRE

        58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1231,2 kilometrelik 2023 parkuru şu şekilde:

        1'inci Etap: 8 Ekim 2023 Alanya Antalya (134 km) 

        2'nci Etap: 9 Ekim 2023 Kemer Kalkan (165 km) 

        3'üncü Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye Babadağ (102,9 km) 

        4'üncü Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye Marmaris (162,1 km) 

        5'inci Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris Yalıkavak (180,5 km) 

        6'ncı Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum Selçuk (193,2 km) 

        7'nci Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk Manisaİzmir (159,8 km) 

        8'inci Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul Sultanahmet (133,7 km)DHA-Spor Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

        2023-09-01 12:58:51

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