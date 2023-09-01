Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hastaneye giren yılan, 4 saat sonra bulunup doğaya salındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastaneye giren yılan, 4 saat sonra bulunup doğaya salındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'da, hastaneye giren yavru Akdeniz engereği, 4 saatlik çalışmayla bulunup doğaya salındı.

        Kemer ilçesinde ormanın yanındaki Kemer Devlet Hastanesi'ne dün saat 22.30 sıralarında giren yılanı gören hasta yakını, Kemer Arama Kurtarma Derneği'nden (KEMKUT) yardım istedi. Daha önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK), hayvan arama kurtarma eğitimi alan ekip üyesinin de bulunduğu 4 kişi, hastaneye gelip yılanı aradı. Ekip üyeleri, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından yılanın yerini tespit etti. Ekibin yakalayıp çuvala koyduğu yılan, hastaneden çıkarıldı. Yavru bir Akdeniz engereği olduğu tespit edilen yılan, KEMKUT ekibi tarafından ormana bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

        2023-09-01 14:20:46

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Antalya Valisi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti
        Antalya Valisi Şahin, Korkuteli ilçesini ziyaret etti
        Kaş'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu göreve başladı
        Kaş'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu göreve başladı
        Sahipsiz köpekler sahillerde caretta caretta yavruları için de tehlike oluş...
        Sahipsiz köpekler sahillerde caretta caretta yavruları için de tehlike oluş...
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu heyecanı başlıyor
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu heyecanı başlıyor
        Antalyaspor kadın voleybol takımı sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Antalyaspor kadın voleybol takımı sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak